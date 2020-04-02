【肺炎疫情】3名醫生無症狀感染 隱形患者令河南郟縣重新封城

因河南省郟縣人民醫院3名醫師被檢測為「無症狀感染者」，郟縣防疫辦公室昨宣布全縣封村、封小區，所有人員憑證出入，除超市、醫院、市場外的商店一律停業。

郟縣此舉由於被認為是「二度封城」，昨晚已引起關注。事實上，猶如宵禁等級的封鎖，已於3月31日起實施。而同在3月31日，河南省官方已要求加強無症感染者管理。郟縣交通運輸局一名官員確認全縣進入封閉狀態，「這時候最好不要進出郟縣，沒有人能夠進出」。

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當地一名23歲的王小姐表示，她是在前日下午被村裡通知這項封鎖令。官方要求民眾購買日用品及蔬菜，為封城作準備。而她很擔心疫情的新發展，因為郟縣人民醫院離自己家只有約2公里。

事件起因是一名河南省漯河市的王姓女清潔人員，曾於3月21日搭乘長途客運前往郟縣，由一名郟縣人民醫院的張姓醫師駕車搭載前往掃墓，兩人並一同用餐3次。事後，王女在28日確診為新冠肺炎病例。

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再經追查發現，張姓醫師早在3月13日晚間，與同院的劉姓、周姓醫師在飯店同桌用餐。其中，劉姓醫師曾有武漢旅行史，返回郟縣後即自行隔離14天，用餐時已隔離期滿。

郟縣人民醫院25日對參與防疫的一線醫護人員進行體檢，在核酸篩查中發現張、周二名醫師是「無症狀感染者」。至於劉姓醫師的核酸檢測為「單陽性、無症狀」。目前這3名醫師正接受集中隔離醫學觀察。

此外，官方已追蹤到與王女密切接觸者15人，與劉、張、周3名醫師密切接觸者53人，均接受集中隔離醫學觀察中。

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責任編輯：游昊雲

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