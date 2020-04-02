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【肺炎疫情】外籍確診男子拒配合治療打傷護士 廣州警方立案調查（有片）

社會熱點 10:50 2020/04/02

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內地新冠肺炎疫情未停，持續發現境外輸入病例，其中一名尼日利亞籍患者，近日在廣州的醫院治療期間，試圖強行走出隔離病房，護士阻攔竟遭毆打並咬傷臉部，輕微受傷。廣州警方已立刑事案調查，將嚴肅處理。

事件引起內地網民不滿，怒斥這名外籍患者，要求滾出中國；又擔心該名護士會受到感染。

廣州警方今日凌晨通報，昨日市八醫院隔離病區汪姓女護士，請一名外籍新冠肺炎確診患者OKONKWONWOYE CHIKA PATRICK（男，47歲，尼日利亞籍）抽血檢查，對方不予理睬，還緊隨其後試圖強行走出隔離病房。

試圖走出隔離病房 護士阻攔遭咬傷臉部

護士見狀立即將其阻攔，卻被對方推倒在地毆打並咬傷臉部。經法醫檢查，護士面部、頸部及腰部都發現損傷，鑑定為輕微傷。

涉事外籍確診患者3月20日從境外入境廣州，接受新冠病毒核酸檢測呈陽性，23日被送到市八醫院隔離治療。目前其核酸檢測仍為陽性。

事發後，該醫院已加強內部隔離區保安，廣州警方已立刑事案件調查，並加強對醫院內部及周邊的保安工作。

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目前，涉案疑犯正在警方監管下隔離治療，治療結束後，警方將立即對其採取刑事強制措施，並依按傳染病防治法、刑法、出境入境管理法等法律法規嚴肅處理。

警方重申，疫情防控期間，所有入境人員都應嚴格遵守中國相關法律和疫情防控規定。對虛報信息、隱瞞病情、逃避隔離觀察等拒絕執行疫情防控措施的違法犯罪行為，公安機關將依法追究其法律責任。

責任編輯：伍樂

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