【中美關係】華府據報擬收緊限制 阻中國公司獲美國先進技術（更新版）

（新增中國外交部回應）

中美科技戰持續，外電引述消息指，美國政府計劃收緊限制，以阻止中國公司以民用商業等途徑獲得美國先進技術後，轉為軍事用途，目前未知美國總統特朗普會否批准。

在北京，外交部發言人華春瑩在今天（2日）的例行記者會上表示，對於美方的這種科技霸凌主義，中國政府絕不會坐視不理。

華春瑩還表示，促進軍民融合發展是包括美國在內的國際社會的通行做法。她指，美國國防部和軍方同許多美國高校和科研機構企業都開展不同形式的合作，美國一些大型公司本身就是軍民融合體，它的經營範圍、產品類型跨越軍民領域。而中國軍民融合發展政策旨在有效整合軍地資源，協調推進經濟社會發展和國防建設，將更多科技成果匯集於人民，政策是光明正大的，不存在所謂「竊取」、「轉用」的問題。

總統特朗普尚未批准

路透社報道指，華府高級官員在上周三的會議就三項措施達成一致，但尚未最終敲定，這些措施可能會設置障礙，阻止中國企業從美國購買某些光學材料、雷達設備和半導體等。

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其中一項修改是取消對民用產品的豁免，這項豁免規定，如果是用於非軍事實體和用途，則可以在沒有許可的情況下出口某些美國技術，從而放寬了對現場可編程邏輯門陣列(FPGA)集成電路等產品的出口。美國將針對中國進口方和中國公民取消這項出口豁免。

取消對民用產品的豁免

FPGA電路由英特爾(Intel)和賽靈思(Xilinx)等幾家企業生產。

賽靈思發言人在聲明中表示，「賽靈思了解到擬議中對中國出口限制的加強，並且正密切關注形勢發展。當美國商務部出台新規定，我們將會遵守。」英特爾未予置評。

另一項修改將阻止中國軍方在沒有取得許可的情況下獲得美國某些產品，即便是為民用而購買，例如數字示波器等科學儀器、飛機引擎和某些種類的電腦。最後一個方案是要求外國公司向中國運送美國商品前，要尋求美國政府的批准。

業界憂慮，取消豁免等新規，有可機會將中國消費者推向外國競爭對手。華盛頓貿易律師Eric McClafferty稱，若取消針對特定出口的豁免，將會帶來寒蟬效應，會讓人們更害怕向中國出口。

白宮、商務部和中國駐華盛頓大使館未有對報道置評。

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責任編輯：蒯宇澄

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