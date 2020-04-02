【糧食危機】內地各地出現「搶糧潮」 官方稱糧食充足毋須恐慌

新冠肺炎肆虐全球，內地網絡有人散播消息，稱部份國家可能會禁止糧食出口，國內糧油肯定要漲價或「有錢也買不到」，黃岡、宜昌、鄂州等地的市民連夜搶購糧油，引起混亂。湖北省糧食局昨表示，目前全省日均處理原糧能力是全省日均消費量的逾3倍，內地糧油雜貨庫存充足，毋須恐慌。

黃岡、宜昌等地解封不久，市民心神未定，正巧內地傳出中國將缺糧消息，引發許多市民搶購物資，多家超市大米斷貨。據內媒報道，部份市民家中囤積上百斤大米。除湖北，甘肅臨夏也出現市民搶購米麵油的情況。

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至於搶購糧食的原因，有網民指出；「疫情全球蔓延，部份國家可能會禁止糧食出口，國內糧油肯定要漲價或有錢也買不到。」

針對事件，涉及的各地政府均發文闢謠提醒，呼籲不要再盲目跟風「搶米搶油」。其中，黃岡和鄂州均指，當地糧油庫存充足，能夠滿足群眾正常需求，又質疑散佈糧油緊張的虛假訊息，是否個別不良商戶為促銷庫存物資所為，現正在調查中。

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宜昌當局也提醒，夏季來臨，大米麵粉易變質，不宜購買過量，而當地庫存眾多，可供全市總人口消費近半年。

湖北省糧食局昨則表示，目前全省原糧庫存充裕，糧油企業全面復工，日均處理原糧能力是全省日均消費量的逾3倍，可供居民一年以上。

而針對其他省份有搶購日用品情形。國家糧油信息中心高級經濟師王遼衛日前表示，中國糧食庫存充裕，能應對重大自然災害和突發事件，毋須囤糧。

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責任編輯：游昊雲

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