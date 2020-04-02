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【肺炎疫情】歐盟執委會主席公開發推特 感謝台灣捐560萬口罩

國情動向 11:16 2020/04/02

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新冠肺炎蔓延全球，多國防疫用品告急。繼台灣表示將向歐洲國家捐出口罩後，歐盟執委會（European Commission）主席馮德雷恩（Ursula von der Leyen）公開在推特上感謝台灣，這也是歐盟執委會首度針對台灣發表聲明。

歐盟執委會 首度針對台灣發聲明

馮德雷恩在Twitter表示，感謝台灣向歐盟捐贈560萬個口罩，面對全球性病毒需要國際團結合作。馮德雷恩強調，台灣的行動證明「團結更強大」（Stronger Together）。

台灣昨日表示，將捐贈11個歐洲國家總計700萬片口罩，包括意大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克及波蘭等歐洲聯盟（EU）會員國，以及英國和瑞士。馮德雷恩的聲明進一步說明台灣捐贈歐盟會員國是560萬片。

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據台灣中央社報道，歐盟歷年支持台灣參與世界衛生組織（WHO），今年1月30日歐盟對外事務部（EEAS）外交安全政策發言人巴圖-恩利克森（Virginie Battu-Henriksson）表示，歐盟致力與合作夥伴討論並尋求務實解決方案，在台灣有相關專業技術及能力的場域，台灣應被納入。

此外，世衛今年執行委員會議因疫情受到高度關注，台灣被排除在外也成為焦點。當時德國也代表歐盟27國聯合發言，支持台灣力度甚於以往。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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