  • 20°C
香港時間 : 2020402日 (四) 12:01
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【肺炎疫情】澳洲查獲80萬個中國產劣質口罩 市值料逾560萬

社會熱點 11:30 2020/04/02

分享：

新冠肺炎疫情肆虐全球之際，繼多個歐洲國家發現來自中國的抗疫物資不合格後，澳洲當局據報也查獲80萬個中國產劣質口罩，市值預估超過120萬澳元（折合約560萬港元）。

澳洲廣播公司（ABC）報道，澳洲邊境執法局開始查扣中國製造的劣質口罩和防護服。當局最近幾周截獲了數批假冒偽劣的個人防護裝備（PPE），有關物品已被充公。

一名匿名執法人員估計，當局繳獲的80萬個口罩，在澳洲市場的總價值超過120萬澳元。

【新冠肺炎】西班牙從中國買到劣質試劑盒？中國大使館這樣回應

華春瑩回應口罩試劑不合格：中方也收過外國不合格物資

【肺炎疫情】歐盟執委會主席公開發推特 感謝台灣捐560萬口罩

【新冠肺炎】華婦在美代購狂掃口罩 還笑稱「一點沒給美國人剩」（有片）

【中國口罩】法國沒收華僑6.13萬個口罩　中國寄來疑涉黑市炒賣

該名執法人員表示，有關物資約3星期前抵達，即澳洲傳出疫情爆發之時。涉事劣質物資是空運過來，因為大量的海運貨物在澳洲各港口無法卸貨。

他強調，並非所有來自中國的產品都被發現有問題；還有其他自中國進口的個人防護裝備，已根據澳洲法規被放行了。

另外，隨著疫情擴散，澳洲政府昨起正式禁止口罩、手套和手術衣等裝備出口。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【新冠肺炎】西班牙從中國買到劣質試劑盒？中國大使館這樣回應
2020/03/27
【新冠肺炎】西班牙從中國買到劣質試劑盒？中國大使館這樣回應
【中國口罩】法國沒收華僑6.13萬個口罩　中國寄來疑涉黑市炒賣
2020/04/01
【中國口罩】法國沒收華僑6.13萬個口罩　中國寄來疑涉黑市炒賣
台灣推「抗疫外交」向外國捐千萬個口罩　勢觸怒大陸
2020/04/01
台灣推「抗疫外交」向外國捐千萬個口罩　勢觸怒大陸
【新冠肺炎】華婦在美代購狂掃口罩 還笑稱「一點沒給美國人剩」（有片）
2020/04/01
【新冠肺炎】華婦在美代購狂掃口罩 還笑稱「一點沒給美國人剩」（有片）
【肺炎疫情】歐盟執委會主席公開發推特 感謝台灣捐560萬口罩
今日
【肺炎疫情】歐盟執委會主席公開發推特 感謝台灣捐560萬口罩
疫情 歐洲 口罩 澳洲 中國 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【新冠肺炎】核酸檢測外國人插隊還喊「中國人出去」 官方道歉仍挨批（有片）

下一篇文章

【糧食危機】內地各地出現「搶糧潮」 官方稱糧食充足毋須恐慌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【肺炎疫情】公共浴場群體感染引證：高溫不能阻新冠播毒
【肺炎疫情】公共浴場群體感染引證：高溫不能阻新冠播毒
【新冠肺炎】意大利華人抗疫有成 由被排斥翻身成為典範
【新冠肺炎】意大利華人抗疫有成 由被排斥翻身成為典範
【新冠肺炎最新疫情】內地首公布無症狀感染者：昨增130宗 尚在醫學觀察1367宗
【新冠肺炎最新疫情】內地首公布無症狀感染者：昨增130宗 尚在醫學觀察1367宗
【新冠肺炎】華婦在美代購狂掃口罩 還笑稱「一點沒給美國人剩」（有片）
【新冠肺炎】華婦在美代購狂掃口罩 還笑稱「一點沒給美國人剩」（有片）
【肺炎疫情】北韓釘死大門隔離致5口家全死　檢疫變滅門
【肺炎疫情】北韓釘死大門隔離致5口家全死　檢疫變滅門
保加利亞龍婆24年前預言新冠肺炎疫情？信不信由你
保加利亞龍婆24年前預言新冠肺炎疫情？信不信由你