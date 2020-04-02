【肺炎疫情】澳洲查獲80萬個中國產劣質口罩 市值料逾560萬

新冠肺炎疫情肆虐全球之際，繼多個歐洲國家發現來自中國的抗疫物資不合格後，澳洲當局據報也查獲80萬個中國產劣質口罩，市值預估超過120萬澳元（折合約560萬港元）。

澳洲廣播公司（ABC）報道，澳洲邊境執法局開始查扣中國製造的劣質口罩和防護服。當局最近幾周截獲了數批假冒偽劣的個人防護裝備（PPE），有關物品已被充公。

一名匿名執法人員估計，當局繳獲的80萬個口罩，在澳洲市場的總價值超過120萬澳元。

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該名執法人員表示，有關物資約3星期前抵達，即澳洲傳出疫情爆發之時。涉事劣質物資是空運過來，因為大量的海運貨物在澳洲各港口無法卸貨。

他強調，並非所有來自中國的產品都被發現有問題；還有其他自中國進口的個人防護裝備，已根據澳洲法規被放行了。

另外，隨著疫情擴散，澳洲政府昨起正式禁止口罩、手套和手術衣等裝備出口。

責任編輯：伍樂

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