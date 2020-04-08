【兩岸角力】蔡英文政府打「抗疫外交」 一文看懂如何出招

新冠肺炎蔓延成全球大流行，各國緊張抗疫的同時，兩岸各自的處理方法以及延伸出的外交戰引人關注。台灣一直被世界衛生組織（WHO）排除在外，正值今次肺炎疫情，台灣積極尋求提升國際影響力和國際事務參與度，即所謂的「抗疫外交」。

4月8日

日本7日就疫情宣布緊急事態，隨後蔡英文用日文發表推特稱，無論是地震或颱風，台日雙方都藉由合作，攜手克服困難，「所以，一起贏得勝利之後再見面吧」。推文下方還附上Taiwan Can Help及Taiwan is Helping日文版圖文，表示台灣正提供3項國際支援，包括口罩、藥物和技術支援。

安倍晉三8日轉推並配以中文稱，「對這次台灣許多朋友們的友情洋溢的鼓勵支持，我謹藉此機會表達誠摯的謝意。我們一定可以打贏病毒的挑戰，共同度過這個難關！日本台灣一起加油！」

此外，台灣日本關係協會秘書長郭仲熙7日在外交部例行記者會上指出，在確定台灣行有餘力的情況下，外交部啟動第二波國際人道援助時，會將日本納入考慮，但仍須配合中央流行疫情指揮中心指示。

4月1日

台灣的蔡英文總統宣布，台灣內部防疫形勢已穩定，現階段要打國際盃，要在口罩、技術、藥物對國際社會提供協助，將向歐洲國家、美國、友邦國家共捐贈1,000萬隻口罩。她還指，後續會視台灣的口罩產能，給予國際社會更多支持。之後，歐盟執委會主席公開發布推特，感謝台灣捐贈口罩，這也是歐盟執委會首度針對台灣發表聲明。

同日，台灣與捷克發表聯合聲明建立防疫夥伴關係，合作領域包括快篩試劑、疫苗與藥品的研發生產。駐捷克代表處表示，聯合聲明是台灣與歐洲國家為對抗新冠肺炎所簽署的第一個合作架構，展現台灣醫衛實力獲國際認同。捷克傳媒報道，捷克外長表示，台灣將捐贈25部呼吸機和100套醫用防護口罩給捷克，預計下周醫院即可收到。

3月18日

台灣與美國首度發出防疫夥伴關係聯合聲明，表示將從研發快篩檢驗試劑、疫苗研究生產等6方面展開合作。美方已為台灣保留30萬件防護衣原料，台灣方面在口罩產能穩定後，計劃每周供應美方10萬枚口罩，以利攜手抗疫。