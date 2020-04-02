【兩岸角力】蔡英文政府打「抗疫外交」 一文看懂如何出招（不斷更新）

新冠肺炎蔓延成全球大流行，各國緊張抗疫的同時，兩岸各自的處理方法以及延伸出的外交戰引人關注。台灣一直被世界衛生組織（WHO）排除在外，正值今次肺炎疫情，台灣積極尋求提升國際影響力和國際事務參與度，即所謂的「抗疫外交」。

4月1日

台灣的蔡英文總統宣布，台灣內部防疫形勢已穩定，現階段要打國際盃，要在口罩、技術、藥物對國際社會提供協助，將向歐洲國家、美國、友邦國家共捐贈1,000萬隻口罩。她還指，後續會視台灣的口罩產能，給予國際社會更多支持。之後，歐盟執委會主席公開發布推特，感謝台灣捐贈口罩，這也是歐盟執委會首度針對台灣發表聲明。

同日，台灣與捷克發表聯合聲明建立防疫夥伴關係，合作領域包括快篩試劑、疫苗與藥品的研發生產。駐捷克代表處表示，聯合聲明是台灣與歐洲國家為對抗新冠肺炎所簽署的第一個合作架構，展現台灣醫衛實力獲國際認同。捷克傳媒報道，捷克外長表示，台灣將捐贈25部呼吸機和100套醫用防護口罩給捷克，預計下周醫院即可收到。

3月18日

台灣與美國首度發出防疫夥伴關係聯合聲明，表示將從研發快篩檢驗試劑、疫苗研究生產等6方面展開合作。美方已為台灣保留30萬件防護衣原料，台灣方面在口罩產能穩定後，計劃每周供應美方10萬枚口罩，以利攜手抗疫。