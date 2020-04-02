  • 20°C
香港時間 : 2020402日 (四) 12:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【兩岸角力】蔡英文政府打「抗疫外交」 一文看懂如何出招（不斷更新）

國情動向 11:46 2020/04/02

分享：

新冠肺炎蔓延成全球大流行，各國緊張抗疫的同時，兩岸各自的處理方法以及延伸出的外交戰引人關注。台灣一直被世界衛生組織（WHO）排除在外，正值今次肺炎疫情，台灣積極尋求提升國際影響力和國際事務參與度，即所謂的「抗疫外交」。

4月1日

台灣的蔡英文總統宣布，台灣內部防疫形勢已穩定，現階段要打國際盃，要在口罩、技術、藥物對國際社會提供協助，將向歐洲國家、美國、友邦國家共捐贈1,000萬隻口罩。她還指，後續會視台灣的口罩產能，給予國際社會更多支持。之後，歐盟執委會主席公開發布推特，感謝台灣捐贈口罩，這也是歐盟執委會首度針對台灣發表聲明。

同日，台灣與捷克發表聯合聲明建立防疫夥伴關係，合作領域包括快篩試劑、疫苗與藥品的研發生產。駐捷克代表處表示，聯合聲明是台灣與歐洲國家為對抗新冠肺炎所簽署的第一個合作架構，展現台灣醫衛實力獲國際認同。捷克傳媒報道，捷克外長表示，台灣將捐贈25部呼吸機和100套醫用防護口罩給捷克，預計下周醫院即可收到。

3月18日

台灣與美國首度發出防疫夥伴關係聯合聲明，表示將從研發快篩檢驗試劑、疫苗研究生產等6方面展開合作。美方已為台灣保留30萬件防護衣原料，台灣方面在口罩產能穩定後，計劃每周供應美方10萬枚口罩，以利攜手抗疫。

武漢肺炎 全球大流行 新冠肺炎 肺炎 世界衞生組織 美國 武漢 歐洲 台灣 捷克

上一篇文章

【肺炎疫情】中國被指隱瞞疫情 世衛反駁：各國數據基於科學證據

下一篇文章

【肺炎疫情】歐盟執委會主席公開發推特 感謝台灣捐560萬口罩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美關係】拋「美軍播毒」掀中美疫戰　趙立堅神隱26日暗藏玄機
【中美關係】拋「美軍播毒」掀中美疫戰　趙立堅神隱26日暗藏玄機
台灣推「抗疫外交」向外國捐千萬個口罩　勢觸怒大陸
台灣推「抗疫外交」向外國捐千萬個口罩　勢觸怒大陸
習近平社交距離：考察浙江婉拒民眾邀同坐船　說「人太多」（有片）
習近平社交距離：考察浙江婉拒民眾邀同坐船　說「人太多」（有片）
【中美角力】逾7萬人聯署向白宮請願　促特朗普就疫情向中國追責
【中美角力】逾7萬人聯署向白宮請願　促特朗普就疫情向中國追責
【中美角力】美國羅斯福號航母百人染疫艦長求救　專家指如同被擊沉
【中美角力】美國羅斯福號航母百人染疫艦長求救　專家指如同被擊沉
【糧食危機】全球3大組織罕有聯署警告：封城抗新冠肺炎 恐爆糧食短缺
【糧食危機】全球3大組織罕有聯署警告：封城抗新冠肺炎 恐爆糧食短缺