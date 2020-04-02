【新冠肺炎】核酸檢測外國人插隊還喊「中國人出去」 官方道歉仍挨批（有片）

新冠肺炎疫情持續，山東青島一間社區衛生服務中心周三（1日）為市民做檢酸檢測時，有3名外國人被發現插隊，有人上前理論，雙方爆發衝突。青島嶗山區衞生局昨晚透過微博向公眾致歉，表示將做好秩序管理，惟網民仍不買單。

現場工作人員稱：給個面子

網傳影片所見，一名身穿黑色外套的男子在排隊等候檢測期間，發現3名外國人插隊，於是上前欲與對方理論，豈料其中一名穿灰色外套的外籍男子突然走過來，搶去他手中的單據扔到地上，且叫囂道：「中國人出去」（Chinese get out）。有人指，他們的行為引起眾怒，但現場工作人員僅說「給個面子，外國人可以不排隊」。

嶗山區衞生局在微博回應稱，因為排隊的人較多，因此出現插隊情況，並為引起民眾不滿致歉，將會加強管理和維持秩序。

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官方再回應稱 將一視同仁、依法處置

不過，官方的道歉仍激起網民不滿，留言稱「為什麼洋人可以胡作非為，中國公民只能忍氣吞聲」、「道歉就完了？外國人怎麼處理」、「中國人在自己的土地也要被欺負」、「偉大的國家給洋鬼子慣的毛病」。

青島市嶗山區人民政府新聞辦公室今日再就事件回應表示，根據調查核實情況，堅持中國人、外國人一視同仁，依法依規進行處置，調查結果將及時向社會公佈。

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責任編輯：伍樂

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