  • 20°C
香港時間 : 2020402日 (四) 16:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】核酸檢測外國人插隊還喊「中國人出去」 當事人致歉（有片）（更新版）

社會熱點 15:05 2020/04/02

分享：

（更新官方公布處理結果，涉事外籍人士道歉）

新冠肺炎疫情持續，山東青島一間社區衛生服務中心周三（1日）為市民做檢酸檢測時，有3名外國人被發現插隊，有人上前理論，雙方爆發衝突。青島嶗山區衞生局昨晚透過微博向公眾致歉，表示將做好秩序管理，惟網民仍不買單。當地警方介入後，涉事外籍人士已向公眾道歉。

現場工作人員稱：給個面子

網傳影片所見，一名身穿黑色外套的男子在排隊等候檢測期間，發現3名外國人插隊，於是上前欲與對方理論，豈料其中一名穿灰色外套的外籍男子突然走過來，搶去他手中的單據扔到地上，且叫囂道：「中國人出去」（Chinese get out）。有人指，他們的行為引起眾怒，但現場工作人員僅說「給個面子，外國人可以不排隊」。

嶗山區衞生局在微博回應稱，因為排隊的人較多，因此出現插隊情況，並為引起民眾不滿致歉，將會加強管理和維持秩序。

【肺炎疫情】外籍確診男子拒配合治療打傷護士 廣州警方立案調查（有片）

【肺炎疫情】歐洲有城市轉舦  學中國等要求強制戴口罩

官方再回應稱 將一視同仁、依法處置

不過，官方的道歉仍激起網民不滿，留言稱「為什麼洋人可以胡作非為，中國公民只能忍氣吞聲」、「道歉就完了？外國人怎麼處理」、「中國人在自己的土地也要被欺負」、「偉大的國家給洋鬼子慣的毛病」。

青島市嶗山區人民政府新聞辦公室今早再就事件回應表示，根據調查核實情況，堅持中國人、外國人一視同仁，依法依規進行處置，調查結果將及時向社會公佈。

至下午，青島市嶗山區新聞辦通報指，當地公安會同有關部門，對涉事外籍人士依法依規進行批評教育，警示其要嚴格遵守中國法律，執行疫情有關規定。當事人表示誠懇接受，並就其不當言行向公眾道歉。

通報之，嶗山區將進一步提高公務人員依法依規履職能力水平，一視同仁維護社會公共秩序，嚴格落實防疫管控措施，做好防疫各項工作。

華春瑩回應口罩試劑不合格：中方也收過外國不合格物資

【中國口罩】BBC：中國欲以「口罩外交」  重塑受損大國形象

【肺炎疫情】澳洲查獲80萬個中國產劣質口罩 市值料逾560萬

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【肺炎疫情】美共和黨議員呼籲調查世衛：助北京掩疫情
2020/04/01
【肺炎疫情】美共和黨議員呼籲調查世衛：助北京掩疫情
【肺炎疫情】鍾南山料全球疫情4月底出現轉折
今日
【肺炎疫情】鍾南山料全球疫情4月底出現轉折
【肺炎疫情】布拉格市長感謝台灣贈呼吸機 稱「中國物資要錢買 不是禮物」
今日
【肺炎疫情】布拉格市長感謝台灣贈呼吸機 稱「中國物資要錢買 不是禮物」
【糧食危機】全球3大組織罕有聯署警告：封城抗新冠肺炎 恐爆糧食短缺
今日
【糧食危機】全球3大組織罕有聯署警告：封城抗新冠肺炎 恐爆糧食短缺
【肺炎疫情】3名醫生無症狀感染 隱形患者令河南郟縣重新封城
今日
【肺炎疫情】3名醫生無症狀感染 隱形患者令河南郟縣重新封城
微博 疫情 中國 青島 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【新冠肺炎】疫情大流行 疾控專家警告：中國還沒接近尾聲

下一篇文章

【肺炎疫情】台灣新快篩試劑領先國際 檢測新冠病毒10分鐘有結果
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【肺炎疫情】公共浴場群體感染引證：高溫不能阻新冠播毒
【肺炎疫情】公共浴場群體感染引證：高溫不能阻新冠播毒
【新冠肺炎】核酸檢測外國人插隊還喊「中國人出去」 當事人致歉（有片）（更新版）
【新冠肺炎】核酸檢測外國人插隊還喊「中國人出去」 當事人致歉（有片）（更新版）
【肺炎疫情】北韓釘死大門隔離致5口家全死　檢疫變滅門
【肺炎疫情】北韓釘死大門隔離致5口家全死　檢疫變滅門
【新冠肺炎】華婦在美代購狂掃口罩 還笑稱「一點沒給美國人剩」（有片）
【新冠肺炎】華婦在美代購狂掃口罩 還笑稱「一點沒給美國人剩」（有片）
【張國榮逝世17年】羅家英微博悼張國榮 遭內地網民質問：為何不記住人民子弟兵
【張國榮逝世17年】羅家英微博悼張國榮 遭內地網民質問：為何不記住人民子弟兵
【新冠肺炎】意大利華人抗疫有成 由被排斥翻身成為典範
【新冠肺炎】意大利華人抗疫有成 由被排斥翻身成為典範