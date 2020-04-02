【肺炎疫情】中國被指隱瞞疫情 世衛反駁：各國數據基於科學證據

新冠肺炎疫情爆發以來，中國數據一直引起外界質疑，外電報道，美國官員引述情報機構機密報告稱，中國隱瞞疫情的嚴重程度。一直被指偏袒中國的世界衛生組織（WHO），有代表反駁外媒對中國數據不透明的指責，稱各國數據基於科學證據，又指在壓力下，難用每分鐘為基礎分享訊息。

據中國官方央視新聞，世衛衛生緊急項目負責人瑞安（Mike Ryan）在周三（1日）新冠肺炎例行發布會上稱，如果看各國提交的數據數量，以及南韓、日本、新加坡、中國及香港等其他地區的同類報告發表數量，每天都有大量極佳的基於科學證據的發表。

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他認為，要非常小心，不要把部分地方歸於「不肯合作」或「不透明」，需要全面考慮透明和團結。

譚德塞：開放心態接受未知

瑞安強調，世衛將與每個國家合作，拿到盡可能的最好數據，但同時要取得平衡，意識到在壓力之下，很難以分鐘為基礎地分享信息。又感謝所有分享初步早期數據的國家。

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世衛組織總幹事譚德塞則稱，新冠病毒是新的病毒，而這次冠狀病毒大流行，有許多不知道的事情，包括無症狀病例，要用開放的心態接受和信任，同時也做好核實的準備。

責任編輯：伍樂

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