  • 20°C
香港時間 : 2020402日 (四) 12:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【肺炎疫情】中國被指隱瞞疫情 世衛反駁：各國數據基於科學證據

國情動向 12:17 2020/04/02

分享：

新冠肺炎疫情爆發以來，中國數據一直引起外界質疑，外電報道，美國官員引述情報機構機密報告稱，中國隱瞞疫情的嚴重程度。一直被指偏袒中國的世界衛生組織（WHO），有代表反駁外媒對中國數據不透明的指責，稱各國數據基於科學證據，又指在壓力下，難用每分鐘為基礎分享訊息。

據中國官方央視新聞，世衛衛生緊急項目負責人瑞安（Mike Ryan）在周三（1日）新冠肺炎例行發布會上稱，如果看各國提交的數據數量，以及南韓、日本、新加坡、中國及香港等其他地區的同類報告發表數量，每天都有大量極佳的基於科學證據的發表。

【肺炎疫情】美共和黨議員呼籲調查世衛：助北京掩疫情

【全球大流行】全球逾50萬人聯署促譚德塞下台　稱世衛「信中國」低估疫情

他認為，要非常小心，不要把部分地方歸於「不肯合作」或「不透明」，需要全面考慮透明和團結。

譚德塞：開放心態接受未知

瑞安強調，世衛將與每個國家合作，拿到盡可能的最好數據，但同時要取得平衡，意識到在壓力之下，很難以分鐘為基礎地分享信息。又感謝所有分享初步早期數據的國家。

【中美關係】美國情報機構稱中國隱瞞疫情　特朗普：中方數字似乎有點樂觀

【肺炎疫情】3名醫生無症狀感染 隱形患者令河南郟縣重新封城

【新冠肺炎】隱形患者成疫情反彈「計時炸彈」 內地4月起天天公布無症狀感染者統計

世衛組織總幹事譚德塞則稱，新冠病毒是新的病毒，而這次冠狀病毒大流行，有許多不知道的事情，包括無症狀病例，要用開放的心態接受和信任，同時也做好核實的準備。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【中美關係】美國情報機構稱中國隱瞞疫情　特朗普：中方數字似乎有點樂觀
今日
【中美關係】美國情報機構稱中國隱瞞疫情　特朗普：中方數字似乎有點樂觀
【全球大流行】全球逾50萬人聯署促譚德塞下台　稱世衛「信中國」低估疫情
2020/03/26
【全球大流行】全球逾50萬人聯署促譚德塞下台　稱世衛「信中國」低估疫情
【新冠肺炎】習近平回信大讚譚德塞 支持世衛在抗疫發揮領導作用
2020/03/27
【新冠肺炎】習近平回信大讚譚德塞 支持世衛在抗疫發揮領導作用
【肺炎疫情】美共和黨議員呼籲調查世衛：助北京掩疫情
2020/04/01
【肺炎疫情】美共和黨議員呼籲調查世衛：助北京掩疫情
特朗普也考慮勸民眾戴口罩　但世衛仍籲「無病不用戴口罩」
2020/03/31
特朗普也考慮勸民眾戴口罩　但世衛仍籲「無病不用戴口罩」
世界衞生組織 疫情 譚德塞 中國 美國 瑞安 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

下一篇文章

【兩岸角力】蔡英文政府打「抗疫外交」 一文看懂如何出招（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美關係】拋「美軍播毒」掀中美疫戰　趙立堅神隱26日暗藏玄機
【中美關係】拋「美軍播毒」掀中美疫戰　趙立堅神隱26日暗藏玄機
台灣推「抗疫外交」向外國捐千萬個口罩　勢觸怒大陸
台灣推「抗疫外交」向外國捐千萬個口罩　勢觸怒大陸
習近平社交距離：考察浙江婉拒民眾邀同坐船　說「人太多」（有片）
習近平社交距離：考察浙江婉拒民眾邀同坐船　說「人太多」（有片）
【中美角力】逾7萬人聯署向白宮請願　促特朗普就疫情向中國追責
【中美角力】逾7萬人聯署向白宮請願　促特朗普就疫情向中國追責
【中美角力】美國羅斯福號航母百人染疫艦長求救　專家指如同被擊沉
【中美角力】美國羅斯福號航母百人染疫艦長求救　專家指如同被擊沉
【糧食危機】全球3大組織罕有聯署警告：封城抗新冠肺炎 恐爆糧食短缺
【糧食危機】全球3大組織罕有聯署警告：封城抗新冠肺炎 恐爆糧食短缺