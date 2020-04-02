【新冠肺炎】援助別有用心？歐盟稱華為捐口罩沒不可告人動機

新冠肺炎疫情持續，歐盟工業政策負責人布雷頓（Thierry Breton）1日表示，中國電訊設備商華為及其他中國企業向歐盟捐口罩，沒有任何不可告人的動機，並強調團結是全球對抗疫情的最佳辦法。

歐盟今年1月曾發出指引，阻止華為參與歐盟成員國建設5G網絡的核心部份。華為近期先後向意大利、西班牙、瑞士、荷蘭、希臘捐出口罩等防護裝備，被批評為利用口罩爭取5G合約。

▲ 中國電訊設備商華為及其他中國企業向歐盟捐口罩

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被問到華為是否以口罩作為交換條件，布雷頓稱：「絕對不是，我曾擔任行政總裁，我知道這樣做行不通」，而作為一間公司的行政總裁，有責任於業務所在的國家有需要時提供協助，中國爆發疫情期間，歐盟曾向中國捐贈56噸物資，部分在中國有業務的歐洲公司也有出一分力。

另一方面，國家民航局副局長呂爾學表示，民航局執行緊急人道主義援助和醫療物資出口的任務，截至昨日，共出動178架次包機，運送100名醫療專家組和工作人員，以及抗疫物資2635噸，到美國、英國、伊朗、意大利同南韓等40個國家。

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而中國首批抗疫救援物資昨也運抵白俄羅斯，包括2000多套新型冠狀病毒檢測試劑盒、醫用防護服、紅外線溫度計和護目鏡等。

白俄羅斯當局表示，衷心感謝中國提供援助，體現中白兩國人民的友誼，會把這批物資分配給醫療機構，又說白俄羅斯願同中方繼續加強協調與合作，共同抗擊疫情。

事實上，歐盟一直警惕中國在國際上的援助。歐盟外交政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）日前就對中國在抗擊新冠病毒疫情期間的「慷慨政治」發出警告，敦促歐盟國家準備好迎接一場「全球話語權之戰」中的「影響力之爭」。

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責任編輯：游昊雲

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