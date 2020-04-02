【肺炎疫情】外交部：142萬留學生尚在國外 大多數選擇留當地

外交部副部長馬朝旭表示，3月全球疫情加速擴散後，中國已經安排包機9架次，從伊朗、意大利等國接回包括留學人員在內的中國公民1457人。他並​​​​透露，中國海外留學生總數160萬，目前142萬人尚在國外。大多數留學人員按照權威建議，仍然選擇留在當地。

今包機赴倫敦接留學生 預計180人

馬朝旭表示，中國海外留學生總數160萬，美國約有41萬，加拿大約23萬，英國約22萬，德國、法國約11萬，澳洲、新西蘭約28萬，日韓約18萬。國內正考慮對疫情嚴重國家、一些有困難急需回國的留學人員，採取逐步有序的方式作出相應安排。今天已經安排臨時包機飛赴倫敦，接回在英國的一批處境困難留學人員，飛機已經在9時半起飛，預計接回約180人。

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馬朝旭還稱，各使領館通過各種渠道，向中國留學生發放健康物資，包括1100多萬個口罩及50萬份消毒物品。

馬朝旭又指，近百名在俄羅斯的中國留學生，近日因為檢疫措施，而未能辦理落地簽證，中方已經積極溝通，妥善解決問題。

36名留學生感染新冠肺炎 比例較低

教育部副部長田學軍則表示，截至周二（3月31日），中國共有36名海外留學生確診新冠肺炎，其中11人已治愈出院。從掌握的數據看，海外留學人員群體感染數量和比例總體處於比較低水平。教育部和駐外使領館建立了海外留學人員疫情監測和日報制度，一旦發現感染或疑似病例，第一時間啟動應急機制。

民航局副局長呂爾學表示，目前47家中外航空公司與境外40個國家、61個航點之間保持着定期航班飛行，國際航班總量維持在每周不超過134班。航班量根據航空公司實際運行情況動態調整，比如本周航班計劃只有108班。

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呂爾學解釋，大幅調減國際航班是為了避免疫情通過航空器輸入國內，保留最低水平航班量是為了盡量保障中國海外公民，尤其是海外留學生必要的回國需求。

責任編輯：蒯宇澄

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