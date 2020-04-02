  • 20°C
香港時間 : 2020402日 (四) 13:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中國經濟】疫情衝擊下 脫貧任務能否完成？官：有信心有能力

國情動向 13:08 2020/04/02

分享：

疫情持續衝擊經濟，當局2020年全面脫貧政策面臨挑戰。官員坦承，不少生活困難群眾因疫情而返貧、致貧，將以社會救助行動協助脫貧，並稱「有信心有能力」按時完成全面脫貧。

分四階段進行「社會救助兜底脫貧」行動

當前全國2,707個貧困村未出列，建檔立卡貧困人口未全部脫貧，已脫貧人口中有近200萬人存在返貧風險，邊緣人口中還有近300萬人存在致貧風險。民政部社會救助司副司長劉勇昨在記者會上表示，當前脫貧攻堅進入「決戰的倒計時」，實現脫貧時間緊、任務重，責任重大、壓力巨大。

克服新冠肺炎影響 習近平：2020年全部脫貧必須如期實現

江蘇公布全省僅剩17人未脫貧 網民質疑：這麼精確？

內地扶貧App現奇葩需求 貧困戶「腿骨折需要跑步機鍛煉」

對於未脫貧人口、存在致貧返貧風險的人口、因疫情影響返貧致貧的困難群眾，劉勇表示，民政部和國務院扶貧辦聯合展開了「社會救助兜底脫貧」行動。其中包括進一步強化農村低保的功能；全面落實農村特困人員供養制度；進一步發揮好臨時救助的作用。

劉勇又指，這次行動為期一年，分四個階段進行：第一個階段是動員部署，明確重點任務，時間節點、責任部門、工作舉措和落實標準。第二個階段是摸底排查，第三個階段是政策落實，第四個階段是鞏固深化，開展行動落實情況的回頭看，查漏補缺，總結經驗。

疫情影響得到化解 有信心有能力完成任務

此外，國務院扶貧開發領導小組辦公室綜合司副司長王春燕則在記者會上表示，隨著防疫形勢持續向好，「疫情對脫貧攻堅的影響正在得到化解，我們有信心也有能力按時完成今年的脫貧攻堅任務」。

【中國經濟】中國3月財新製造業PMI回升至50.1

【中國經濟】3月PMI反彈曇花一現？ 海外疫情衝擊外需 二季度不樂觀

【中國經濟】新基建難救燃眉之急  不宜寄予重望

【中國經濟】人行馬駿倡今年不再設GDP增長目標

她說，目前除湖北省外，各地駐村（扶貧）工作隊和駐村幹部已經全部到位；扶貧協作資金也已全額撥付到位，且超過協議數，金額還在持續增加；而貧困勞動力的外出務工，以及扶貧工廠、龍頭企業、扶貧項目開工復工都在進一步加速。

責任編輯：費風

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【肺炎疫情】歐盟執委會主席公開發推特 感謝台灣捐560萬口罩
今日
【肺炎疫情】歐盟執委會主席公開發推特 感謝台灣捐560萬口罩
【肺炎疫情】3名醫生無症狀感染 隱形患者令河南郟縣重新封城
今日
【肺炎疫情】3名醫生無症狀感染 隱形患者令河南郟縣重新封城
【兩岸角力】蔡英文政府打「抗疫外交」 一文看懂如何出招（不斷更新）
今日
【兩岸角力】蔡英文政府打「抗疫外交」 一文看懂如何出招（不斷更新）
武漢肺炎 新冠肺炎 肺炎 中國 湖北省 經濟 疫情 人口

下一篇文章

【肺炎疫情】外交部：142萬留學生尚在國外 大多數選擇留當地
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

習近平社交距離：考察浙江婉拒民眾邀同坐船　說「人太多」（有片）
習近平社交距離：考察浙江婉拒民眾邀同坐船　說「人太多」（有片）
【中美角力】逾7萬人聯署向白宮請願　促特朗普就疫情向中國追責
【中美角力】逾7萬人聯署向白宮請願　促特朗普就疫情向中國追責
【糧食危機】全球3大組織罕有聯署警告：封城抗新冠肺炎 恐爆糧食短缺
【糧食危機】全球3大組織罕有聯署警告：封城抗新冠肺炎 恐爆糧食短缺
【中美關係】拋「美軍播毒」掀中美疫戰　趙立堅神隱26日暗藏玄機
【中美關係】拋「美軍播毒」掀中美疫戰　趙立堅神隱26日暗藏玄機
【中美角力】美國羅斯福號航母百人染疫艦長求救　專家指如同被擊沉
【中美角力】美國羅斯福號航母百人染疫艦長求救　專家指如同被擊沉
台灣推「抗疫外交」向外國捐千萬個口罩　勢觸怒大陸
台灣推「抗疫外交」向外國捐千萬個口罩　勢觸怒大陸