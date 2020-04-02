【中國經濟】疫情衝擊下脫貧任務能否完成？官方：有信心有能力

疫情持續衝擊經濟，當局2020年全面脫貧政策面臨挑戰。官員坦承，不少生活困難群眾因疫情而返貧、致貧，將以社會救助行動協助脫貧，並稱「有信心有能力」按時完成全面脫貧。

分四階段進行「社會救助兜底脫貧」行動

當前全國2,707個貧困村未出列，建檔立卡貧困人口未全部脫貧，已脫貧人口中有近200萬人存在返貧風險，邊緣人口中還有近300萬人存在致貧風險。民政部社會救助司副司長劉勇昨在記者會上表示，當前脫貧攻堅進入「決戰的倒計時」，實現脫貧時間緊、任務重，責任重大、壓力巨大。

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對於未脫貧人口、存在致貧返貧風險的人口、因疫情影響返貧致貧的困難群眾，劉勇表示，民政部和國務院扶貧辦聯合展開了「社會救助兜底脫貧」行動。其中包括進一步強化農村低保的功能；全面落實農村特困人員供養制度；進一步發揮好臨時救助的作用。

劉勇又指，這次行動為期一年，分四個階段進行：第一個階段是動員部署，明確重點任務，時間節點、責任部門、工作舉措和落實標準。第二個階段是摸底排查，第三個階段是政策落實，第四個階段是鞏固深化，開展行動落實情況的回頭看，查漏補缺，總結經驗。

疫情影響得到化解 有信心有能力完成任務

此外，國務院扶貧開發領導小組辦公室綜合司副司長王春燕則在記者會上表示，隨著防疫形勢持續向好，「疫情對脫貧攻堅的影響正在得到化解，我們有信心也有能力按時完成今年的脫貧攻堅任務」。

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她說，目前除湖北省外，各地駐村（扶貧）工作隊和駐村幹部已經全部到位；扶貧協作資金也已全額撥付到位，且超過協議數，金額還在持續增加；而貧困勞動力的外出務工，以及扶貧工廠、龍頭企業、扶貧項目開工復工都在進一步加速。

責任編輯：費風

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