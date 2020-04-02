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【新冠肺炎】回應有冇瞞疫情？胡錫進：中國沒空間搞嚴重數據造假　西方輿論無恥　

國情動向 16:25 2020/04/02

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新冠肺炎疫情持續蔓延之際，外電引述美國情報部門機密報告稱，中國隱瞞疫情嚴重程度。中國官方《環球時報》總編輯胡錫進昨晚在微博發文批評，宣稱中國「隱瞞死亡人數」，是減輕有些西方國家抗疫不力的道義責任，分散人們對那些國家不該死那麼多人的注意力，斥有關輿論操作惡毒無恥。

胡錫進表示，在今天的中國，尤其面臨此次抗疫這麼重大、不僅全國而且舉世矚目的事件，「搞嚴重的數據造假是決沒有空間、也無法操作的」。

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湖北死亡人數相對少 因以舉國之力保衛

請大家想一想，要搞一個虛假的死亡數據，需要什麼機構來部署，誰來執行？全國的數據匯集起來，牽涉到很多的地方、機構... ...編一次假的，就要不停地編下去，中間多麼容易穿幫、露餡兒，又是多麼危險的事情。

那樣做的目的是什麼？誰能有好處？而發布造假命令和執行造假者的風險又該有多高？... ...早晚有一天事情敗露，要蹲多少年大牢？

那樣幹的人吃了豹子膽？他們天天那樣幹，回家還能睡得著覺？需要有什麼樣的物質刺激膽量冒天下之大不韙，才能把人推向這樣的鋌而走險呢？

對於有報道稱武漢殯儀館擺了很多骨灰盒，胡錫進稱，武漢不光有新冠肺炎死者，幾個月下來，「其他原因的死亡者肯定更多」。

面對西方質疑中國隱瞞疫情死亡人數，他稱，「知道湖北省為什麼死的人比那些國家少嗎？那是因為全中國向湖北派去了5萬名醫療工作者，全國的大量物資也都集中到了那裡... ...舉整個國家之力開展了圍殲病毒的湖北保衛戰，從而挽救了無數生命」。他認為歐美國家的悲劇在於，誰也做不到獲得湖北在危急關頭所得到的，來自全中國的傾力支持。

值得注意，外界對中國數據的質疑還有，中國之前未有透露無症狀感染者的情況，直至昨日才於每日疫情通報中，公布相關數字。

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責任編輯：伍樂

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