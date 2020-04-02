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【抗疫外交】台灣宣布捐口罩 美國務院讚是「真朋友」

國情動向 14:30 2020/04/02

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情肆虐全球，多國醫療物資短缺，台灣昨日宣布，將捐1000萬個口罩給疫情嚴重國家，包括美國。台媒引述美國國務院發言人回應稱，台灣不只是個民主成功故事，也是患難時的真朋友。

中央社報道，美國國務院不具名發言人今天以背景說明方式回覆詢問時表示，台灣應對新冠肺炎疫情的成功模式，值得全世界學習。

該名發言人指出，台灣不只是個民主成功故事，也是患難時的真朋友，美國人民深深感謝台灣的貢獻，又強調期待在全球對抗疫情中，與台灣進一步合作。

期待與台合作抗疫

報道指出，美國國會方面，參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）今天發布新聞稿，讚揚台灣捐贈口罩的決定，指台灣十分願意協助全球對抗疫情，慷慨之舉說明，世界衛生組織（WHO）應賦予台灣觀察員身分。

【口罩供應】560萬個，THX~歐盟主席公開謝台灣捐口罩

【肺炎疫情】布拉格市長感謝台灣贈呼吸機 稱「中國物資要錢買 不是禮物」

台灣推「抗疫外交」向外國捐千萬個口罩　勢觸怒大陸

【新冠肺炎】美權威期刊：台灣防疫勝中美　細小卻科技先進

【肺炎疫情】世衛聲明罕稱「台灣」 強調台參與WHO由會員國決定

眾議院外委會亞太小組共和黨首席議員約霍（Ted Yoho）也推文表示，台灣捐贈1000萬片口罩給歐美，但中國大陸卻在世界忙著對抗病毒之際，送出有問題設備，他呼籲在全球衛生安全上，WHO應重新思考該向誰效忠。

另外，美國在台協會（AIT）處長酈英傑昨日到訪台灣中央流行疫情指揮中心，又要感謝蔡英文總統宣布台灣將慷慨捐助口罩，指這些口罩將捐給全美各地前線醫療人員，「台灣的的確確是真正的朋友」。

蔡英文昨宣布，將捐贈1000萬個口罩支援疫情嚴重國家，包括美國、歐盟、歐洲國家及友邦。台灣的外交部隨後表示，除了持續在台美防疫合作架構下，每周提供美國10萬個口罩，將再捐贈200萬個口罩，協助強化美國第一線醫療人員的防護措施。

分析認為，台灣在這次疫情中展開「抗疫外交」，恐惹北京反彈。大陸外交部發言人華春瑩昨稱，「如果我沒有記錯的話，在大陸剛剛發生疫情的時候，台灣當局發公告不允許口罩出口」，但指目前美國疫情形勢十分嚴峻，如果台灣地區有能力願意提供幫助，樂見其成，「但我想提醒一點，如果島內個別人想藉疫情搞什麼政治操弄，可能他們就得自省自重了」。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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