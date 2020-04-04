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【中國經濟】PMI飆升僅屬虛火  救經濟還要看消費

經濟脈搏 01:11 2020/04/04

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內地新型冠狀病毒肺炎疫情暫趨緩和，剛公布的官方及財新3月PMI（製造業採購經理指數）均大幅回升至擴張水平。然而，3月製造業PMI大幅回升，更多源於2月的低基數，並不意味著經濟同步改善。境外疫情仍然嚴竣，對內地製造業產生持續性衝擊。如何應對疫情對經濟的影響，關鍵在於擴大內需。

目前中國最大的問題是，就算疫情可控，外國疫情卻仍未達峰值，主要歐美國家經濟冰封。簡單的說，內地工廠即是復工率達到100%，卻無單可接，現在開工的是新年前的單，到四月訂單馬上大幅銳減，作為第一大製造國，國內市場無法消化龐大產能。

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中國要拯救受到外需急凍衝擊而搖搖欲墜的經濟，專家觀點大都認為關鍵在於擴大內需。內地消費長期穩定增長，消費已經是中國經濟增長的絕對主力，無論是消費佔GDP的比重，還是消費貢獻的GDP增速，都已超過50%。其次消費增長一直比較穩定，在過去的20年，社會消費品零售總額增速始終保持在8%以上的增速。

海通證券首席經濟學家姜超指出，從今年前兩個月的消費表現來看，消費年增速下滑20.5%，其中一半的必須消費相對穩定，僅下滑8.9%，其中食品類消費甚至還增長；但另一半的可選消費下滑37%，其中汽車、家具、家電等消費的降幅都在30%至40%左右。

可選消費下降主要原因在於新冠疫情導致的居家禁足，很多消費行為沒法實現，部分可選消費需求被短期擱置。但只要內地城市化和消費升級的趨勢沒變，可選消費穩定成長的趨勢就沒有變化。隨著疫情得到控制，經濟生活恢復正常，被擱置的消費需求將重新釋放。

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姜超認為，政府可透過減稅或補貼方式來激活可選消費增長，一種方式是對受疫情影響比較大的行業進行補貼，保住相關就業和居民的收入；另一種方式是對佔比較大的消費行業進行專項補貼，釋放消費成長潛力。

他舉例稱，對於消費中佔比最大的汽車，可以考慮重啟乘用車購置稅的減免政策，而家電是佔比第二大的可選消費，如果對所有家電銷售提供10%的補貼，也可以提升家電消費增速10%。

中國2月汽車銷售按年銳減79.1%，為連續第20個月下滑。商務部已經表示下一步將鼓勵各地結合本地實際情況，出台促進新能源汽車消費、開展汽車以舊換新等措施，進一步穩定和擴大汽車消費。

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不過，中國要推動消費，還面臨兩大挑戰。首先，疫情目前雖稍見緩和，但再次爆發風險尚存，不少城市居民仍是深居簡出，除非疫情完全受控，否則全面消費活動仍受限制。根據「沙士」的經驗，疫情衝擊下，消費的恢復會比較慢，不會出現報復式的「V」形反彈，況且，新冠肺炎的感染率比沙士強得多。

其次，最重要的是就業率問題。受疫情傷害最大的群體是那些中小微企業和他們的員工。像餐館、出租車、雜貨店和一些規模較小的企業，它們的經營活動因為疫情的暴發被迫停下來。製造業也因無單可做，不少工廠暫時關停甚至例閉，工人也因此失去工作，這些狀況在珠三角已逐漸出現。

要提振消費的前提，就先讓中下收入群體能夠有事做，有業就，才能有消費。目前就業形勢嚴竣，接下來還有創紀錄870多萬高校畢業生出來找工作，龐大的就業壓力將會壓縮消費力量，通俗的講就是「兩餐不繼，何來心情買車買家電」？因此，總理李克強不斷強調穩就業的重要。

未來中央還會推出多項措施推動內需，但關鍵還是要看外國疫情發展、中小企經營環境及就業狀況三大因素。特別是就業率如果不穩住，不但居民消費無力，還可能引發新一波危機。

本報記者：高青

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