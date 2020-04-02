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【肺炎疫情】台灣新快篩試劑領先國際 檢測新冠病毒10分鐘有結果

社會熱點 15:03 2020/04/02

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在台灣，國衛院昨宣布成功以SARS抗體研發出可檢測新冠肺炎的快篩試劑，短短10到15分鐘就能有結果，將進一步確認快篩試劑的專一性及靈敏度，預計下週啟動招商進行試量產。

新冠肺炎延燒，台灣的國家衛生研究院延續過去和台灣的國防醫學院共同針對SARS研究成果，發現新冠肺炎和SARS產生的抗體的抗原部位恰巧相同，可望以SARS的抗體檢測新冠肺炎，並發展成快篩試劑。

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台灣的國衛院副院長司徒惠康表示，研究團隊過去一個多月來將病毒增值、測試，證實SARS抗體「用來檢測活體新冠病毒沒問題」，而且只要10到15分鐘就能看出結果，近期仍持續以不同的冠狀病毒進行測試，瞭解該抗體的專一性，避免將其他病毒誤認為新冠病毒。

司徒惠康表示，目前研究僅知該抗體可抓住活病毒，仍須進一步以鼻腔黏膜檢體進行測試，才能確保快篩試劑靈敏度，即便新冠病毒因疑似基因變異，衍生出多種型別，但只要變異不是發生在和快篩試劑選定的相同部位，就不致影響靈敏度。

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新冠肺炎的快篩方法將比照流感，快篩試劑盤裡會有抗體，測試時先拿棉花棒往鼻孔深處採樣，採樣後滴入試劑盤的試紙區塊，一旦有病毒就會被抗體抓住，像驗孕棒一樣，大約10到15分就會出現不同顏色或線條等反應。

司徒惠康強調，由於快篩試劑比病毒核酸檢測便宜很多，將令診所或第一線醫療院所收治疑似個案時得以快速篩檢，替風險高的患者爭取隔離、治療時間，避免疫情擴散，但仍無法取代病毒核酸檢測。

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責任編輯：游昊雲

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