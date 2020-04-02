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【新冠肺炎】疫情大流行 疾控專家警告：中國還沒接近尾聲

社會熱點 15:11 2020/04/02

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新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情席捲全球，中國國家疾控中心首席流行病學家曾光表示，新冠肺炎成為「大流行」是事實，中國疫情還沒接近尾聲，只是進入了新的階段。

內地《健康時報》報道，新冠肺炎下一步可能在一些發展中國家形成高潮，更需要聯合國、世界衛生組織，以及其他國家的幫助。

外防輸入、內防反彈

他指出，在全球疫情肆虐的情況下，中國進入不了尾聲。他提醒，第一階段防治成功，只是階段性勝利，現在是處於外防輸入，內防反彈的階段，中國還要跟其他國家站在一起共同戰鬥，保護自己，幫助別人。同時，保持早期發現早期控制的能力，預防下次大流行。

曾光

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曾光表示，冠狀病毒雖然很多，但引起世界關注的只有三個，第一次是2003年的SARS，第二次MERS，第三次就是新冠肺炎。他稱，新冠肺炎如今已在全球200多個國家傳開，感染人數遠遠超過SARS，最終可能比SARS多一百倍都不止。

事實上，新冠肺炎疫情在歐美急速擴散，目前全球確診人數超過93萬，死亡人數超過4.7萬。世界衛生組織預料，感染人數未來幾日會突破100萬，死亡病例將超過5萬。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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