【非洲豬瘟】肺疫未平豬瘟再現？內地下令「三無」生豬隔離15日

新冠肺炎疫情仍未平息，非洲豬瘟似乎又有露頭趨勢。農業農村部昨表示，四川省從查獲的外省違規調運幼豬中排查出非洲豬瘟疫情。今日農業農村部發布，自4月1日起至6月1日，將集中開展為期60天左右的違法違規調運生豬行為專項整治，嚴查調入調出生豬和運豬車輛，如發現「三無」生豬（無檢疫證明、無牲畜耳標、車輛未備案），將由貨主負責就地就近隔離觀察15天。

三無生豬就地就近隔離觀察15天

據央視，農業農村部今日發布，為有效控制非洲豬瘟疫情跨區域傳播風險，嚴厲打擊違法違規行為，根據《關於集中開展違法違規調運生豬行為專項整治的通知》要求，自4月1日起至6月1日，農業農村部將集中開展為期60天左右的違法違規調運生豬行為專項整治。

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《通知》要求，各地要嚴格把控飼養源頭關、生豬出欄關、流通運輸關、到達接受關、信息對接關、監督執法關等六個環節，嚴厲打擊違法違規調運行為，進一步控制非洲豬瘟疫情傳播，切實保障生豬生產安全。

在流通運輸方面，如發現「三無」生豬（無檢疫證明、無牲畜耳標、車輛未備案）的，在當地動物衛生監督機構的監督下，由貨主負責就地就近隔離觀察15天；出現生豬發病、死亡或檢出非洲豬瘟陽性的，要堅決撲殺並不得給予補助；對違規經營主體一律依法嚴肅處理。建立生豬運輸車輛黑名單制度，對違法違規運豬車輛取消備案。

四川近日排查出疫情 仔豬來自外省

農業農村部新聞辦公室昨發布，接到中國動物疫病預防控制中心報告，經四川省動物疫病預防控制中心確診，在樂山市界內的樂自高速大佛停車區查獲一輛來自外省的仔豬運輸車中排查出非洲豬瘟疫情。查獲時，該車輛共載有仔豬83頭，死亡1頭。疫情發生後，當地已按照要求啟動應急響應機制，對所有仔豬進行無害化處理。

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責任編輯：伍樂