  • 21°C
香港時間 : 2020402日 (四) 20:34
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【非洲豬瘟】肺疫未平豬瘟再現？內地下令「三無」生豬隔離15日

經濟脈搏 19:41 2020/04/02

分享：

新冠肺炎疫情仍未平息，非洲豬瘟似乎又有露頭趨勢。農業農村部昨表示，四川省從查獲的外省違規調運幼豬中排查出非洲豬瘟疫情。今日農業農村部發布，自4月1日起至6月1日，將集中開展為期60天左右的違法違規調運生豬行為專項整治，嚴查調入調出生豬和運豬車輛，如發現「三無」生豬（無檢疫證明、無牲畜耳標、車輛未備案），將由貨主負責就地就近隔離觀察15天。

三無生豬就地就近隔離觀察15天

據央視，農業農村部今日發布，為有效控制非洲豬瘟疫情跨區域傳播風險，嚴厲打擊違法違規行為，根據《關於集中開展違法違規調運生豬行為專項整治的通知》要求，自4月1日起至6月1日，農業農村部將集中開展為期60天左右的違法違規調運生豬行為專項整治。

湖北現非洲豬瘟疫情 7野豬死亡

農業農村部：非洲豬瘟防控形勢「依然複雜嚴峻」

【豬肉價格】非洲豬瘟引反思 李嘉誠也染指人造肉

【非洲豬瘟】專家：非洲豬瘟致中國損失萬億 不亞於戰爭

《通知》要求，各地要嚴格把控飼養源頭關、生豬出欄關、流通運輸關、到達接受關、信息對接關、監督執法關等六個環節，嚴厲打擊違法違規調運行為，進一步控制非洲豬瘟疫情傳播，切實保障生豬生產安全。

在流通運輸方面，如發現「三無」生豬（無檢疫證明、無牲畜耳標、車輛未備案）的，在當地動物衛生監督機構的監督下，由貨主負責就地就近隔離觀察15天；出現生豬發病、死亡或檢出非洲豬瘟陽性的，要堅決撲殺並不得給予補助；對違規經營主體一律依法嚴肅處理。建立生豬運輸車輛黑名單制度，對違法違規運豬車輛取消備案。 

四川近日排查出疫情 仔豬來自外省

農業農村部新聞辦公室昨發布，接到中國動物疫病預防控制中心報告，經四川省動物疫病預防控制中心確診，在樂山市界內的樂自高速大佛停車區查獲一輛來自外省的仔豬運輸車中排查出非洲豬瘟疫情。查獲時，該車輛共載有仔豬83頭，死亡1頭。疫情發生後，當地已按照要求啟動應急響應機制，對所有仔豬進行無害化處理。

【中國經濟】疫情衝擊下脫貧任務能否完成？官方：有信心有能力

【中國經濟】內地3月PMI大反彈至擴張 官方怎樣看經濟前景？

責任編輯：伍樂

相關文章

【中國經濟】PMI飆升僅屬虛火 救經濟還要看消費（訂戶專享）
今日
【中國經濟】PMI飆升僅屬虛火 救經濟還要看消費（訂戶專享）
【中國經濟】疫情衝擊下脫貧任務能否完成？官方：有信心有能力
今日
【中國經濟】疫情衝擊下脫貧任務能否完成？官方：有信心有能力
【中國經濟】中國3月財新製造業PMI回升至50.1
2020/04/01
【中國經濟】中國3月財新製造業PMI回升至50.1
【中國經濟】A股4月「開門黑」 滬指尾盤跳水跌0.6%
2020/04/01
【中國經濟】A股4月「開門黑」 滬指尾盤跳水跌0.6%
非洲豬瘟 新冠肺炎 武漢肺炎 肺炎 中國 非洲 四川省 運輸 疫情

下一篇文章

【中美關係】華府據報擬收緊限制 阻中國公司獲美國先進技術（更新版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【非洲豬瘟】肺疫未平豬瘟再現？內地下令「三無」生豬隔離15日
【非洲豬瘟】肺疫未平豬瘟再現？內地下令「三無」生豬隔離15日
全球鎖國外需崩塌 中國復甦路漫漫
全球鎖國外需崩塌 中國復甦路漫漫
【中美關係】華府據報擬收緊限制 阻中國公司獲美國先進技術（更新版）
【中美關係】華府據報擬收緊限制 阻中國公司獲美國先進技術（更新版）
內地樓市突然發狂 真回暖還是假陽春？
內地樓市突然發狂 真回暖還是假陽春？
英媒「解剖」華為P40系列旗艦手機：仍未擺脫美企零件
英媒「解剖」華為P40系列旗艦手機：仍未擺脫美企零件
【武漢肺炎】港人為何憂心去搶糧 看看海南蔬果運不出便知道
【武漢肺炎】港人為何憂心去搶糧 看看海南蔬果運不出便知道