【糧食危機】全世界都搶糧  巴西總統亂講缺食物終道歉（有片）

新型冠狀病毒肺炎疫情全球爆發，不少國家限制糧食出口，聯合國也警告未來兩月糧食可能短缺，引發了多地民眾搶糧，中國多個地方也有民眾囤積大米。巴西總統博索納羅唯恐天下不亂，今天在網絡放上某市場貨源短缺的影片，但記者實地走訪發現市場根本沒有斷糧問題後，波索納洛撤下影片並公開致歉。

極右派的博索納羅（Jair Bolsonaro）多次反對藉由「社交距離」來對抗疫情擴散，他還警告，要民眾待在家中只會不必要地傷害經濟，造成工作流失、製造混亂和劫掠。

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不僅如此，他也頻頻在社交媒體開火，多次散布有關全球疫情的不實消息，行為似乎有些失控。這次他上了臉書和推特，分享好景市（Belo Horizonte）批發市場空無一物的影片，藉此支持自己的論點。

拍攝影片的男人旁白說：「看看這個，這就叫短缺。」

「我要告訴批評總統的人，說經濟沒有救命重要的人，看看這個，飢餓也會殺死人。」

博索納羅宣稱影片是在昨天拍攝。但地方記者實地走訪市場後發現，今天上午市場滿是食物，貨車定期載著新鮮貨品前來。

波索納洛分享的這段影片還附上文字，批評圍堵政策造成「毀滅」。貼文說：「這些是事實，必須讓全世界看到。」

內容被踢爆不實約3小時後，影片已經刪除。博索納羅後來接受旗士電視台（Band TV）訪問表示：「我想道歉，那報導未經查證，應該要查證的。」

「有時候會這樣，大家會曲解新聞，我低頭認錯。」

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巴西總統反對藉「社交距離」來對抗疫情擴散

責任編輯：高青

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