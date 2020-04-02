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【糧食危機】內地爆搶米潮　因「內部文件」要求黨員囤糧？

社會熱點 20:04 2020/04/02

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【糧食危機】內地爆搶米潮，因「內部文件」要求黨員囤糧？

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，經濟活動大減，令人憂慮物資短缺，甚至有糧食短缺、爆發糧食危機風險。近日香港市民出現搶米風潮，部分內地民眾也同樣出現搶糧現象。知情者指，原始消息來源，與網上流傳的一份中共地方組織「內部文件」不無關係。 

網絡流傳的這份文件，據稱是甘肅省臨夏州委辦公室下發的，要求黨員「全力儲備」日常物資與糧食。

這份文件顯示「3月17日，臨夏州委召開專題會議，就糧食安全工作進行專題安排部署」。其中提及，州委州政府和各縣市要「通過多種渠道千方百計調運儲備糧食、牛羊肉、油鹽等各類生活物資」，同時要「引導動員群眾自覺存糧，確保每戶儲備3至6個月糧食，以備不時之需」。文件標註日期為2020年3月28日。

針對民眾的搶購行動，國家糧油信息中心高級經濟師王遼衛表示，中國糧食庫存充裕，能應對重大自然災害和突發事件，毋須囤糧。不過，至截稿時，尚未見到官方對甘肅省臨夏州這份「內部文件」做出澄清或闢謠。

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多國禁糧食出口　蝗蟲大軍逼近

事實上，多國近期紛紛宣布禁止糧食出口以保本國糧食安全。其中，越南宣布自3月24日起將禁止出口大米；吉爾吉斯也宣布禁止6個月內出口11種商品，其中包括糧食；哈薩克禁止出口小麥、紅蘿蔔等農產品等。

不僅如此，億萬沙漠蝗蟲大軍已逼近中國邊境，「糧食殺手」草地貪夜蛾又提前入侵中國，中國田地也面臨嚴重威脅。 

而中國是全球最大的糧食進口國，其中近80%是大豆，高度依賴美國、巴西等國進口。民眾對內地的糧食安全的擔憂可謂不無道理。

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官方宜盡早澄清　免動搖社會信任

官方在對民眾安撫的同時，更應該對相關引發恐慌的傳言及時做出澄清和解釋。否則，當傳言每每變成遙遙領先的預言時，不但當局的公信力會受到損害，也會進一步推動傳言的散布，動搖社會信任。

網絡流傳的這份文件，據稱是甘肅省臨夏州委辦公室下發的，要求黨員「全力儲備」日常物資與糧食。（網上圖片）

本報記者：嚴正

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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