【糧食危機】商務部：中國糧食可自給自足 消費者毋須囤糧

新冠肺炎疫情肆虐全球，有國家限制部分糧食出口，引發民間搶糧恐慌。中國商務部官員今日表示，今年糧食豐收是大概率事件，中國糧食完全能夠自給，消費者沒必要擔心糧食供應減少及價格上漲問題，毋須囤積糧食。

在今日商務部例行記者會上，商務部市場運行和消費促進司副司長王斌表示，國內糧食生產連年豐收，庫存充裕，儲備充足，價格長期穩定，國際市場對糧食供應的影響很小。

他稱，去年糧食總產量6.64億噸，按年增加0.9％，創歷史最高水平，根據農業部相關分析，今年糧食生產規模總體向好，豐收在望，早稻增產有基礎。而疫情期間，國家持續出台扶持政策，今年糧食豐收是大概率事件。

不進口也不會缺糧

他指出，當前口糧年均消費量為2億多噸，去年穀物、玉米、大米3大主糧庫存結餘2.8億多噸，完全可以實現自給自足，不進口也不會導致國內糧食供給短缺。

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至於有關國家出台出口禁令，主要出於優先滿足國內糧食供給需要，大多數糧食出口國不一定會跟風效仿。

王斌強調，糧食生產加工企業復工向好，產能充沛。消費者完全沒有必要擔心糧食供應減少以及價格上漲問題，毋須集中批量購買在家中囤積糧食。

責任編輯：伍樂

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