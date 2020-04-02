【神州快訊】天津港再推8項措施支持企業復工復產

為統籌疫情防控和經濟社會發展，以更大力度支持廣大企業客戶復工復產，天津港集團決定進一步推出8項服務舉措。

在加大港口降費力度、降低企業物流成本方面，天津港集團將進一步升級環渤海內支綫「天天班」服務，計劃至2020年底，對該支綫承運的集裝箱免收港口作業包幹費和庫場使用費。此外，還減免內陸企業進出口費用、海鐵聯運集裝箱裝卸費用以及降低航運企業空箱調撥成本等。

在鼓勵客戶冷藏箱加快疏港、提升冷藏箱堆存能力方面，天津港對客戶自集團所屬碼頭提離的內、外貿進口冷藏重箱，免收自3月17日0時至6月30日24時期間的碼頭庫場使用費，並且根据京津冀及「三北」区域消费市场需求，加大資金投入，將冷藏箱堆存能力較2019年提升100%。

在優化口岸營商環境、創新服務進出口企業方面，天津港將繼續實施防疫物資、重點生產生活物資、農業生產物資運輸船舶優先引航、優先錨泊、優先作業、優先疏運的「四優先」措施，確保港口裝卸運輸暢通。同時，創新優化進出口通關流程，深化「船邊直提」、「抵港直裝」作業模式。

天津港集團相關負責人表示，集團將進一步提升港口作業效率和綜合服務水平，促進口岸營商環境優化，充分發揮天津港口的服務保障作用，為加快建立同疫情防控相適應的經濟社會運行秩序貢獻「天津港力量」。

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