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【神州快訊】石家莊市稅務局推出一系列稅收優惠政策 助企業復產擴能

特約 16:00 2020/04/02

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河北省石家莊市稅務局舉行稅收宣傳月新聞發布會，此次宣傳月的主題為「減稅費優服務、助復產促發展」，旨在通過落實各項稅費優惠政策，優化各項辦稅服務舉措，進一步激發市場主體活力，助力企業復產擴能。據悉，從4月1日起至5月20日，石家莊市稅務局將陸續開展系列宣傳活動。同時，該市12366納稅服務熱綫正式啟用。

市稅務局副局長趙建平介紹，面對疫情影響，國家稅務總局出臺了一系列稅收優惠政策和稅費減免措施，提出聚焦稅收優惠政策落實要給力、「非接觸式」辦稅繳費服務要添力、各項疫情防控工作要加力、數據服務大局要盡力的「四力」要求。

為落實稅務總局政策要求，助力企業盡快擺脫疫情影響，石家莊市稅務局對各項經濟數據進行多維度分析研判，為決策提供信息支撐。整合納稅服務資源和方法，實施了全面推行「非接觸式」辦稅模式、實行預約辦稅制度、加強數據分析、深化「稅銀互動」、提供郵寄發票免費服務、大力推行容缺辦理、提高退稅退費效率、拓展稅法宣傳和涉稅咨詢渠道等8項納稅服務措施。

此外，石家莊市稅務局還出臺了階段性減免社保費的優惠政策。在企業職工基本養老保險、工傷保險、失業保險方面，聯合市人社局、市財政局，出臺實施了免征中小微企單位繳費、減半征收不含機關事業單位的其他參保單位繳費等措施。在企業職工基本醫療保險方面，聯合市醫保局、市財政局出臺了《關於印發石家莊市階段性減征企業職工基本醫療保險費的實施方案》，明確規範了減征範圍。

市稅務局總會計師錢建倫表示，將繼續秉承「基於納稅人需求，終於納稅人滿意」的服務理念，創新工作方式，豐富服務舉措，爭取疫情防控和經濟社會發展「雙勝利」，為建設現代省會、經濟強市作出貢獻。

(資訊由客戶提供)

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