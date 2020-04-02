【神州快訊】科通芯城2019年收入58.54億 料5G推動業務增長

科通芯城（00400.HK）發佈2019年財報，全年收入58.54億元（人民幣，下同），同比增5.8%；毛利约5.66億元，同比增32.5%；該公司權益股東應佔溢利約為1.1億元，同比下降62.4%，每股收益0.077元。

報告期間內，IC及其他電子元器件自營銷售為公司絕大部分收入來源。因出售 EZ ROBOT, INC.（「易造機器人」），導致公司除稅後純利較2018年同期大幅減少。据該公司截至2018年6月30日止6個月的中期業績公告內披露，公司於該期間內出售易造機器人的51%股本權益，獲得1.818億元的一次性收益，也因該項出售，公司不再把易造機器人的業績併入其綜合財務報表內計算，因此對2019年度的溢利構成影響。

倘撇除截至2018年6月30日止6個月內出售易造機器人的財務影響，則該集團截至2019年12月31日止年度的純利將會較2018年同期增加約25%，而年度收入將會較2018年同期增加約19%。

科通芯城在中國專注於IC元器件交易及智能物聯網(AIoT)企業服務。為優化發展路綫，科通芯城於2019年進行業務重組，把芯片銷售及AIoT解決方案納入「硬蛋創新」旗下，並將公司的自有技術產品、金融及企業服務併入「引力企服」，形成「硬蛋創新+引力企服」雙引擎發展模式。重組完成後，公司將分別持有75%的「硬蛋創新」及100%的「引力企服」，而兩大業務板塊均繼續並表至公司的財務報表內。

科通芯城預期業務直接受益於中國的新基建建設—科技端的基礎設施建設，包括5G基建、大數據中心、人工智能及工業互聯網几大板塊。在5G建設產業鏈，科通芯城提供通信芯片、通信模組、天綫、射頻等產品。5G 基建的投入，將為集團業務帶來巨大推動，例如，5G網關通信設備業務量在2020年將有可觀成長。另外，其他新基建板塊，如大數據和雲服務、工業互聯網及人工智能，亦預期會帶動科通芯片業務增長。

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