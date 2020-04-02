【神州快訊】重慶鋼鐵股份產銷量創歷史最髙水平

2019年，重慶鋼鐵股份有限公司（以下簡稱「重慶鋼鐵」）積極踐行「成本領先」、「制造技術領先」戰略，持續貫徹「滿產滿銷、低成本、高效率」生產經營方針。面對鋼材價格下滑、原材料價格上漲等不利局面，通過滿產滿銷、基礎管理提升，大力推進成本削減規劃，公司生產穩定順行。

據統計，重慶鋼鐵去年實現了鐵、鋼、材產量分別為611.03萬噸、672.36萬噸、642.74萬噸，同比分別增長7.62 %、5.36%、5.18%，均超額完成年度計劃目標，創歷史最高水平。實現鋼材銷量650.74萬噸，同比增長7.62%，創歷史最高水平。主營業務收入233.7億元（人民幣，下同），同比增長3.5 %。其中，鋼材產品銷售收入224.94億元，比2018年同期增加6.59億元。此外，資產負債結構持續改善；焦炭熱強度、燃料比、高爐利用系數、煉鋼鋼鐵料消耗、軋鋼成材率等主要技術經濟指標得到明顯改善，成本消耗水平明顯降低，實現工序降本增利7.52億元。

重慶鋼鐵表示，2020年，公司將繼續貫徹「提規模、調結構、降成本」的年度生產經營方針和「全面對標找差、狠抓降本增效、推動規劃落地、提升體系能力」的工作主基調，秉持「一切成本皆可降」的理念，聚焦「規模+成本」、「效率+效益」，全力推進企業生產經營、項目建設和各項改革發展工作，提升公司競爭力。並且計劃實現產量：生鐵612萬噸、鋼680萬噸和鋼材638萬噸；實現鋼材銷量638萬噸；實現銷售收入220億元（不含稅）。

（中國專輯組）