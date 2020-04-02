【糧食危機】多國封城抗炎　內地人瘋狂囤糧：一口氣買千斤大米50桶油（有片）

▲ 【糧食危機】多國封城抗炎，內地人瘋狂囤糧：一口氣買千斤大米50桶油。

全球3大組織警告，各國因應新冠肺炎疫情實施的封城措施，恐引爆糧食危機，此舉加深中國內地社會對糧食供應短缺的憂慮。儘管官方已「闢謠」，但內地多個省區繼續有民眾囤糧。有重慶人說，朋友一次過買了千斤大米、50桶食油，彌漫着一股不安氣氛。

【糧食危機】全球3大組織罕有聯署警告：封城抗新冠肺炎 恐爆糧食短缺

多個主要糧食生產國近日因疫情衝擊，相繼禁止或大幅限制出口農產品，聯合國糧農組織（FAO）、世界貿易組織（WTO）、世界衛生組織（WHO）等3個全球主要組織秘書長，罕有聯合提出警告：如果不儘快採取措施，「預計4月至5月就會出現糧食供應危機」。

國際3大組織警示封城或致缺糧

綜合社交媒體訊息，由於糧食供應危機傳言不斷，內地網友紛紛號召：「空下來去超市買點米，囤三個月的量。」繼此前搶購口罩、酒精等防疫用品，近日內地多地傳出民眾瘋狂囤積米、麵、油等基本糧食，超市出現排隊人潮，貨架被搶購一空。

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許多網友上傳照片，家裡囤積數大袋米與多箱沙拉油。重慶一名女網友哭笑不得留言，「我一朋友買了一千斤米，50桶油，一家三口，孩子三歲，要吃多少年呀？」

綜合內媒報道，才剛解封的湖北省，搶購風潮最烈。武漢、黃岡、宜昌、鄂州等地出現搶購糧油現象，造成市面缺糧，迫使官方呼籲民眾不要盲目跟風搶米搶油。黃岡官方還揚言要徹查散布糧油緊張虛假資訊，是否有個別不良商戶為促銷庫存物資所為。

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湖北省糧食局副局長唐學軍出面強調，湖北糧食庫存十分充裕，「可以滿足全省一年以上的消費需求」，希望民眾一次性購買糧食不要太多。

多名湖北網友則在微博發文稱，當初疫情爆發，官方叫他們別囤糧，結果封城後都要靠配給；官方闢謠早就變成「狼來了」，不出面還好，現在民眾更要搶了。微博顯示，內地多地超市這兩天仍遭到排隊人潮搶購糧食。

不理官方安撫 有民眾說要買3個月糧

專家、業界多指出，中國主要糧食基本自足，不至於缺糧，但大豆多仰賴進口，未來恐將因為疫情出現缺供，導致豬價、油價持續上漲。

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新京報報道引述官方數據指出，中國小麥的產量在1.3億至1.4億噸，已經保持多年，每年進口量僅500萬噸左右；2019年中國稻穀及白米總進口量255萬噸，也僅佔國內消費量的1.28%。

但中國是世界上最大的大豆進口國，2019年大豆進口總量8551.1萬噸，按年增加0.5%，為歷史第二高峰。其中，巴西、美國、阿根廷是主要進口國。

報道引述中國人民大學經濟學院院長劉守英說，疫情對中國糧食的總量供給不會帶來太大的影響，但會加劇結構性矛盾，大豆的供給問題會是今年中國糧食的一個「坎」。

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中國社會科學院農村發展研究所研究員黨國英也指出，大豆等飼料進口受影響，會給豬企或者養豬場帶來壓力。「非洲豬瘟至今，今年養豬的數量明顯增加，對豆粕等飼料需求也相應地增加了。在當前糧食的供給中，飼料糧食的供給會比較短缺」。

專家：巴西疫情或影響大豆輸中國

中華糧網報道，疫情持續蔓延影響到了諸如阿根廷、巴西等國港口、運輸和檢疫的效率，以及多國的禁運政策，令市場對全球農產品的供應產生擔憂。受到疫情和產業供需的影響，大豆、玉米、豆粕、粳米等都有不同程度的上漲。

中國大豆進口依賴度超過80%。大豆價格持續上漲主要還是由於阿根廷和巴西等國交通運輸受疫情影響，海外供應出現問題。

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責任編輯：伍樂

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