【神州快訊】陝西省國資委：堅持改革與發展並重

陝西省人民政府新聞辦公室舉辦「五個紮實譜新篇 追趕超越再出發」系列新聞發布會，介紹全面深化國資國企改革，賦能國企高質量發展的具體情況。

5年來，省國資委堅持改革與發展並重、創新與規範並重、監管與服務並重，企業改革邁出了堅實步伐，產業結構調整取得顯著成效，國資監管體制逐步得到完善，為全省經濟社會發展做出了積極貢獻。

據介紹，省國資委先後出臺了《省屬企業投資監督管理辦法》和《關於進一步推進省屬企業創新驅動加快關鍵核心技術攻關的實施意見》，清理退出非主業和低效無效資產項目113個，主業不明、過度多元的局面加快扭轉。

此外，省屬企業創新主體作用進一步凸顯。入選國家科技進步獎二等獎3個，獲省部級科技獎項53個，新增省級以上研發平臺、眾創空間21個，新增專利1,441個。並且，探索建立了國企改革的「1+N」制度體系，深入實施國企國資改革攻堅加快推動高質量發展3年行動方案，在強化管理的同時為企業松綁。省屬企業一手抓強基固本，一手抓管理創新，積極探索形成了具有企業特點的管理經驗和做法，治理體系持續完備，治理能力得到整體提升。

這一系列措施促使陝西綜合實力邁上新臺階，資產總額由2014年底的1.62萬億元（人民幣，下同），增加到2019年底的2.96萬億元，年均增長12.8%，位居全國第7位。

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