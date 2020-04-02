【肺炎疫情】澳傳媒指封關觸怒中國  澳紐駐港新領使簽證受阻

澳洲媒體報道，澳洲和紐西蘭因應新型冠狀病毒疫情，禁止來自中國人士入境，疑似觸怒中國政府，導致澳洲和紐西蘭的新任駐港澳領事遲遲未獲核發簽證。

據澳洲金融評論報（Australian Financial Review）報導，今年稍早獲委派接任澳洲駐香港及澳門總領事的沃德（Elizabeth Ward）因遲遲未獲核發簽證而無法前往香港履新。報導指出，事件反映澳洲與中國關係已變得緊張。

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沃德是接替前任總領事彭朗寧（Michaela Browning）的職務。彭朗寧已於2月25日返回澳洲，目前由副總領事利偉恩（Ryan Neelam）暫代職務。

但由於香港政府遲遲仍未核發簽證，沃德至今未能到職，而澳洲也一直未能正式宣布駐香港及澳門新任總領事人選。

報道提到，有消息來源指出，隨著新冠病毒疫情爆發，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）於2月1日禁止來自中國人士進入澳洲，有關舉動已經觸怒中國政府。

根據基本法規定，香港國防及外交事務由中央政府管理。本月稍早，中國外交部就驅逐了3名美國記者，同時禁止他們在香港採訪。

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報道又提到，紐西蘭的新任駐香港總領事同樣遲遲未獲核發簽證，因此駐港總領事一職仍然由史蒂芬妮李（Stephanie Lee）暫代。紐西蘭因應疫情已禁止來自中國人士入境，同樣引起中國政府不滿。

責任編輯：高青

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