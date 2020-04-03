【中國口罩】荷蘭回收「不合格」中國口罩 中方：發貨前已告知非醫用

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情在荷蘭蔓延，荷蘭早前據報下令回收中國進口的60萬個口罩，稱這批口罩不符合質量標準。在北京，外交部發言人華春瑩周四（2日）表示，發貨前已告知荷蘭該批為非醫用口罩，她提醒買家購買和使用前，核對產品用途和使用說明，避免急中出錯。

華春瑩當天在外交部例行記者會上，提到關於荷蘭媒體稱口罩存在質量問題，根據中方有關部門初步調查了解，涉事口罩是荷蘭代理商自己採購， 中方企業發貨前已告知荷方，此批口罩為非醫用口罩，出口報關手續也是以「非醫用口罩」名義履行。

籲各國購買前 仔細核對產品說明

她表示，中方急各國之所急，有些企業加班加點，夜以繼日，積極為國際社會提供各種防疫物資。她強調，中方一貫高度重視出口產品質量，有關部門剛剛出台更嚴格監管措施，要求有關醫療物資出口企業報關時，必須提供書面或電子聲明，承諾出口產品已取得中國醫療器械產品註冊證書，符合進口國（地區）的質量標準要求。

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華春瑩強調，口罩分為不同的防護標準和等級，也有日用防護和專業醫用之分。目前各國急需防疫物資，中方善意提醒使用方在購買和使用之前，仔細核對產品用途和使用說明，是否符合採購方的使用標準，避免急中出錯，誤將非醫用口罩配用於醫用。

她又稱，個別媒體在未弄清事實之前， 炒作所謂的中國產品質量問題，是不負責任，希望不是別有用心的，因為這樣不利國際抗疫合作。

荷蘭衛生部日前表示，當地官方已經召回60萬個從中國進口、並已交付抗疫醫護人員手上的口罩，因為這些口罩的品質未達標準。

荷蘭衛生部在給法新社的聲明中表示，他們是在3月21日收到中國的製造商送來的一批口罩。他們初步檢視發現，這些口罩不符標準。據了解，口罩的問題在於無法完好的遮蓋臉部，或是過濾層有缺陷。

責任編輯：伍樂

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