【新冠肺炎】武漢疫情「吹哨人」李文亮等14人 被湖北省評為烈士

新冠肺炎疫情率先在湖北武漢爆發，被稱為武漢疫情「吹哨人」、卻遭公安「訓誡」的醫生李文亮，2月染疫病逝。湖北省政府今日將李文亮等14名在防疫前線犧牲的人員，評定為烈士。

首批評定的14名烈士，分別是王兵、馮效林、江學慶、劉智明、李文亮、張抗美、肖俊、吳湧、柳帆、夏思思、黃文軍、梅仲明、彭銀華、廖建軍。他們部分在直接參與前線救治的醫護，部分是公安幹警，有的則是幫助解決群眾生活困難的社區工作者。

其中，李文亮是武漢市中心醫院眼科主治醫師，官方稱他不顧個人被感染的風險，仍然堅守一線崗位，1月收治一名患者時不幸感染新冠肺炎，住院治療期間表示，康復後要再投入抗疫情，「表現出醫者仁心、不懼危險、救死扶傷的優秀品質，2月7日經搶救無效以身殉職」。

李文亮曾遭訓誡 公安局後道歉 處分民警

去年12月底，李文亮在微信群中轉發、發布「華南水果海鮮市場確診了7例SARS」等信息，提醒同事提高警覺，注意防護。他之後遭到公安訓誡。後來他不幸染病，2月初離世。

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國家監委調查組上月發布調查通報，指指派出所出具訓誡書不當，執法程序不規範，促公安機關撤銷訓誡書，並追究有關人員責任。武漢市公安局其後宣布，撤銷對李文亮醫生的訓誡書，並就此錯誤向當事人家屬鄭重道歉，對相關民警給予處分。

除了李文亮，與他同一醫院的醫生梅仲明、江學慶，因染上新冠肺炎病逝，亦被評為烈士。

另外，其他獲評為烈士的醫護人員，還有武昌醫院院長劉智明，武漢協和江北醫院醫生夏思思，武漢江夏區第一人民醫院醫生彭銀華，武漢市紅十字會醫院普外科醫師肖俊，孝感市中心醫院呼吸內科副主任黃文軍，武漢市武昌醫院梨園街社區衛生服務中心副主任護師柳帆，黃陂區人民醫院中醫科返聘的副主任醫師馮效林。

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網民反應：

太陽系邊界：一個烈士竟然會被訓戒？這是一個國家的恥辱 放下你的韭菜刀：不把那些該追責的盤了，烈士們能安息嗎？ 情感體驗君：國內疫情已經控制住了，犧牲的烈士們，可以安息了 鐵憨憨emmm：李文亮被評為烈士有失公允。他是眼科醫生，在工作時不幸感染。他是一個好人，但絕非烈士英雄。被評為烈士也只不過是被媒體輿論綁架。不喜勿噴

責任編輯：伍樂

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