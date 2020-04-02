  • 21°C
香港時間 : 2020402日 (四) 19:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】武漢疫情「吹哨人」李文亮等14人 被湖北省評為烈士

社會熱點 19:24 2020/04/02

分享：

新冠肺炎疫情率先在湖北武漢爆發，被稱為武漢疫情「吹哨人」、卻遭公安「訓誡」的醫生李文亮，2月染疫病逝。湖北省政府今日將李文亮等14名在防疫前線犧牲的人員，評定為烈士。

首批評定的14名烈士，分別是王兵、馮效林、江學慶、劉智明、李文亮、張抗美、肖俊、吳湧、柳帆、夏思思、黃文軍、梅仲明、彭銀華、廖建軍。他們部分在直接參與前線救治的醫護，部分是公安幹警，有的則是幫助解決群眾生活困難的社區工作者。

其中，李文亮是武漢市中心醫院眼科主治醫師，官方稱他不顧個人被感染的風險，仍然堅守一線崗位，1月收治一名患者時不幸感染新冠肺炎，住院治療期間表示，康復後要再投入抗疫情，「表現出醫者仁心、不懼危險、救死扶傷的優秀品質，2月7日經搶救無效以身殉職」。

李文亮曾遭訓誡 公安局後道歉 處分民警

去年12月底，李文亮在微信群中轉發、發布「華南水果海鮮市場確診了7例SARS」等信息，提醒同事提高警覺，注意防護。他之後遭到公安訓誡。後來他不幸染病，2月初離世。

【武漢肺炎】首先披露疫情被指造謠 內媒 : 醫生李文亮病逝

【新冠肺炎】李文亮被訓誡 武漢警方道歉並處分失職副所長及民警

【新冠肺炎】國家監委調查通報：促撤銷李文亮訓誡書 追究有關人員責任

國家監委調查組上月發布調查通報，指指派出所出具訓誡書不當，執法程序不規範，促公安機關撤銷訓誡書，並追究有關人員責任。武漢市公安局其後宣布，撤銷對李文亮醫生的訓誡書，並就此錯誤向當事人家屬鄭重道歉，對相關民警給予處分。

除了李文亮，與他同一醫院的醫生梅仲明、江學慶，因染上新冠肺炎病逝，亦被評為烈士。

另外，其他獲評為烈士的醫護人員，還有武昌醫院院長劉智明，武漢協和江北醫院醫生夏思思，武漢江夏區第一人民醫院醫生彭銀華，武漢市紅十字會醫院普外科醫師肖俊，孝感市中心醫院呼吸內科副主任黃文軍，武漢市武昌醫院梨園街社區衛生服務中心副主任護師柳帆，黃陂區人民醫院中醫科返聘的副主任醫師馮效林。

【新冠肺炎】內媒：李文亮生前供職醫院 第五名員工染疫離世

【武漢肺炎】鍾南山提李文亮哽咽落淚 「他是中國的英雄」（有片）

【新冠肺炎】李文亮就職醫院逾230職工確診　1月初院方禁公開談病情

網民反應：

太陽系邊界：一個烈士竟然會被訓戒？這是一個國家的恥辱

放下你的韭菜刀：不把那些該追責的盤了，烈士們能安息嗎？

情感體驗君：國內疫情已經控制住了，犧牲的烈士們，可以安息了

鐵憨憨emmm：李文亮被評為烈士有失公允。他是眼科醫生，在工作時不幸感染。他是一個好人，但絕非烈士英雄。被評為烈士也只不過是被媒體輿論綁架。不喜勿噴

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【武漢肺炎】首先披露疫情被指造謠 內媒 : 醫生李文亮病逝
2020/02/07
【武漢肺炎】首先披露疫情被指造謠 內媒 : 醫生李文亮病逝
【新冠肺炎】李文亮就職醫院逾230職工確診　1月初院方禁公開談病情
2020/02/19
【新冠肺炎】李文亮就職醫院逾230職工確診　1月初院方禁公開談病情
【新冠肺炎】國家監委調查通報：促撤銷李文亮訓誡書 追究有關人員責任
2020/03/19
【新冠肺炎】國家監委調查通報：促撤銷李文亮訓誡書 追究有關人員責任
【新冠肺炎】李文亮被訓誡 武漢警方道歉並處分失職副所長及民警
2020/03/19
【新冠肺炎】李文亮被訓誡 武漢警方道歉並處分失職副所長及民警
【新冠肺炎】內媒：李文亮生前供職醫院 第五名員工染疫離世
2020/03/20
【新冠肺炎】內媒：李文亮生前供職醫院 第五名員工染疫離世
疫情 醫生 李文亮 武漢 湖北省 沙士 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【新冠肺炎最新疫情】內地增35宗確診均為境外輸入 增55宗無症狀感染（不斷更新）

下一篇文章

【糧食危機】多國封城抗炎　內地人瘋狂囤糧：一口氣買千斤大米50桶油
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】華婦在美代購狂掃口罩 還笑稱「一點沒給美國人剩」（有片）
【新冠肺炎】華婦在美代購狂掃口罩 還笑稱「一點沒給美國人剩」（有片）
【肺炎疫情】北韓釘死大門隔離致5口家全死　檢疫變滅門
【肺炎疫情】北韓釘死大門隔離致5口家全死　檢疫變滅門
【新冠肺炎】意大利華人抗疫有成 由被排斥翻身成為典範
【新冠肺炎】意大利華人抗疫有成 由被排斥翻身成為典範
【肺炎疫情】公共浴場群體感染引證：高溫不能阻新冠播毒
【肺炎疫情】公共浴場群體感染引證：高溫不能阻新冠播毒
【張國榮逝世17年】羅家英微博悼張國榮 遭內地網民質問：為何不記住人民子弟兵
【張國榮逝世17年】羅家英微博悼張國榮 遭內地網民質問：為何不記住人民子弟兵
【新冠肺炎】核酸檢測外國人插隊還喊「中國人出去」 當事人致歉（有片）（更新版）
【新冠肺炎】核酸檢測外國人插隊還喊「中國人出去」 當事人致歉（有片）（更新版）