【中美關係】美方指中國隱瞞疫情　華春瑩一口氣10分鐘這樣回應

▲ 中國外交部發言人華春瑩以10分鐘回應美方指中國隱瞞疫情，她稱理解美國一些人急於要「造鍋」、「甩鍋（粵語「卸鑊」）」的心理，又抨擊一些美國政客的言行無恥無德。

新冠肺炎美國大爆發後，彭博通訊社報道，美國情報系統指中國曾隱瞞新冠肺炎疫情，再加上美國政界人士主張就疫情向中國追責，令中美關係再掀波瀾。中國外交部發言人華春瑩今天（2日）在例行記者會，以10分鐘回應，她稱理解美國一些人急於要「造鍋」、「甩鍋（粵語「卸鑊」）」的心理，又抨擊一些美國政客的言行無恥無德。

澎湃新聞報道，華春瑩在例行記者會上說，「我想中方是否公開、透明、負責任、及時地向國際社會做了通報，有沒有隱瞞，我和我的同事已經多次不厭其煩，詳細地介紹了。大家可以清楚地從中國政府有關部門定時公布的信息裏看到」。

「美國一些人急於要造鍋、甩鍋」

關於國際公共衛生安全問題，華春瑩認爲，最有資格做評判的應該是世衛組織以及有關的傳染病學或疾控專家，「而不是幾個滿嘴謊言的政客」。

這幾個美國政客的言論和所作所爲實在是無恥、無德。

華春瑩說，「現在美國國內疫情那麽嚴重，我們非常同情」，但是面對美國一些人一而再、再而三地，沒有任何道德底線地造謠和污蔑，「我別無選擇，還是再浪費一點時間，把事實和真相再次向你列舉一下」。

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華春瑩下來就稱，關於這些溯源的問題，中國政府的立場是一貫的，並說這類很嚴肅的問題必須要交給專業人士來基於事實作出科學和專業的評判。

「那麽我想他們這些科學權威和專業人士的觀點是值得各方，包括美國國內的那些人的重視和尊重」。

提出3個質問 暗指美方才是隱瞞？

華春瑩也提到，中國處理疫情的時間表清清楚楚，並列舉從去年12月至今年1月已對外公布的一系列事件與措施，包括12月湖北醫生張繼先首先上報可疑病例、武漢疾控中心和醫院開展了流行病學調查、中國1月開始正式向世衛組織，以及包括美國在內的各國及時主動地通報信息。

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華春瑩然後反問，「對美方那幾個負責任的人，我們想通過你們去問他們一下，可不可以讓他們站出來告訴世界，如果當初最先發現疫情的國家是美國，而不是中國，美方會處理得比中國政府更好嗎？」

她下來也提出一系列關於美國政府應對疫情的疑問，包括：

- 從1月15日美國疾控中心發布關於新冠肺炎的警告，到1月25日美方宣布關閉駐武漢領館並撤出其人員，再到2月2日，美方對所有中國公民以及在過去14天內到過中國的外國人關閉邊境。之後的兩個多月裏，美方都做了些什麽？ - 爲什麽根據《紐約時報》3月11日的報道，美國一位女醫生朱海倫早在一月份就開始對美國國內的疫情「吹哨」並提出警告，並且在2月份將檢測報告結果報告了美國的監管機構，卻被下令封口，停止檢測。 - 爲什麽在3月2日美國疾控中心停止發布與檢測人數和死亡人數相關的數據？

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華春瑩接著補充，「有很多的報道，包括彭博社，你們都在呼籲美國官員別再爲自己的應對不力去找借口和替罪羊。」

華春瑩並稱，中國多次說過，污蔑抹黑、甩鍋推責彌補不了失去的時間，「繼續撒謊只會浪費更多的時間，造成更多的生命損失」。

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責任編輯：伍樂

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