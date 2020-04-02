【新冠肺炎】無症狀感染傳播力有幾強？ 李克強促加強管理落實篩查

內地官方數據顯示，周三（1日）新增55宗無症狀感染，9宗轉為確診病例，外界擔心，無症狀感染者會成為防疫漏洞。對此，有專家分析其傳播力指出，無症狀感染者不會造成社會層面的擴散；不過，為消除風險隱患，國務院總理、中央應對新冠肺炎工作領導小組組長李克強今日（2日）召開會議表示，要加強對新冠肺炎無症狀感染者的管理，落實篩查報告、隔離等措施，並且要每日即時對外發布資訊。

中疾控專家：不會造成社會層面擴散

無症狀感染者會否造成疫情擴散，備受關注，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，寧波疾控中心研究發現，平均每名確診者能傳播近3名病人，平均每名無症狀感染者能夠傳播不到1名病人，即無症狀感染者傳播率約相當於確診病例的三分之一；由無徵狀感染者傳播的病例，佔總發病人數也不到5%。

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此外，所有的無症狀感染者一定是與確診病人有過接觸史的，或者他去過正在發生疫情的流行區，對於已經發生過流行但確診病例已清零兩周以上的地區，不會無緣無故突然出現無症狀感染者。由此發現，由無徵狀感染者造成流行的可能性很小，不會造成社會層面的擴散。

每日發布資訊 掌握無症狀感染情況

然而，為消除風險隱患，國務院總理、中央應對新冠肺炎工作領導小組組長李克強昨召開會議表示，要加強對新冠肺炎無症狀感染者的管理，落實篩查報告、隔離等措施，並且要每日即時對外發布資訊。組織在武漢市、湖北省和其他部分省分，抓緊科學開展側重點不同的無症狀感染流行病學調查，瞭解新冠病毒感染率，掌握無症狀感染者的情況，評估其傳染性及強弱等，並公開調查結果，為精準防控提供科學支撐。

會議並指出，要進一步嚴格執行出院標準，對治癒出院患者實行隔離觀察、復診復檢、跟蹤隨訪等全流程管理，對發現的「復陽」人員要及時隔離收治。同時，面對全球疫情大流行加速傳播，要進一步加強陸地邊境防輸入工作，減少不必要的人員跨境流動；各地也要因地制宜調整優化重點場所、重點單位和重點人群疫情防控措施。

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責任編輯：伍樂

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