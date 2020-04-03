【肺炎疫情】國務院宣布明日全國下半旗致哀　悼疫情逝者

新冠肺炎疫情去年爆發後，內地官方報告死亡人數已逾3300人、當中包括醫護等抗疫工作人員。中央決定明天（4日）全國下半旗致哀，悼念疫情中的死者。

根據中央電視台報道，國務院宣布：

為表達全國各族人民對抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情鬥爭犧牲烈士和逝世同胞的深切哀悼，明日（4日）舉行全國哀悼活動及停止公共娛樂活動，全國和駐外使領館下半旗致哀；明日早上10時起，全國人民默哀3分鐘，汽車、火車、艦船鳴笛，防空警報鳴響。

內地曾多次為前領導人逝世、重大歷史事件、重大天災下半旗哀悼。對上一次是去年7月29日，悼念前全國人大委員長李鵬去世。

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內地官方公布數字反映，內地新冠肺炎疫情暫趨向穩定，內地當局亦陸續展開悼念抗疫死者的活動。其中，湖北省政府昨日（2日）將李文亮等14名在防疫前線犧牲的人員，評定為烈士。

首批評定的14名烈士，分別是王兵、馮效林、江學慶、劉智明、李文亮、張抗美、肖俊、吳湧、柳帆、夏思思、黃文軍、梅仲明、彭銀華、廖建軍。他們部分在直接參與前線救治的醫護，部分是公安幹警，有的則是幫助解決群眾生活困難的社區工作者。

李文亮被湖北評為烈士

其中，李文亮是武漢市中心醫院眼科主治醫師，官方稱他不顧個人被感染的風險，仍然堅守一線崗位，1月收治一名患者時不幸感染新冠肺炎，住院治療期間表示，康復後要再投入抗疫情，「表現出醫者仁心、不懼危險、救死扶傷的優秀品質，2月7日經搶救無效以身殉職」。

去年12月底，李文亮在微信群中轉發、發布「華南水果海鮮市場確診了7例SARS」等信息，提醒同事提高警覺，注意防護。他之後遭到公安訓誡。後來他不幸染病，2月初離世。

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責任編輯：伍樂

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▲ 新冠肺炎疫情去年爆發後，內地官方報告死亡人數已逾3300人、當中包括醫護等抗疫工作人員。中央決定明天（4日）全國下半旗致哀，悼念疫情中的死者。