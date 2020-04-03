【肺炎疫情】滬抗疫專家不擔心「復陽」患者人傳人 估全球疫情4月高峰

澎湃新聞報道，中國知名傳染病學專家、上海華山醫院感染科主任張文宏昨晚表示，新冠病毒的全球疫情「一定會控制住」，預計4月份全球疫情形勢可能出現高點，而「復陽」患者難人傳人。

張文宏指出，雖然4月份全球疫情形勢或出現高點，但疫情爆發後，各國都會採取自己的做法，疫情終將會過去。在這過程中，每個人要保護好自己。

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此前，張文宏3月下旬接受人民網專訪時說，原預估中國疫情可在4月份結束，全球6月份也能結束。但整個歐洲出現不可控情況，「疫情在今年夏天結束的概率就很低了」。

▲ 上海華山醫院感染科主任張文宏昨晚預計，4月份全球疫情形勢可能出現高點

張文宏昨又指出，「復陽」患者不具備顯著臨床意義，從流行病學史而論不會引起大面積爆發，到現在為止還沒有一例人傳人，因為病毒是死的。

他舉例，這個月剛發表的一篇Nature文章提到，在後期治癒幾個禮拜之後，病毒儘管在痰液裡檢測到，但是病毒是死的。張文宏指出，這些病毒如果重新去培養，是培養不出來的。

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而昨日稍早，國家疾控中心首席流行病學家曾光表示，新冠肺炎在中國的疫情「還沒接近尾聲，只是進入了新的階段，在全球疫情肆虐的情況下，中國進入不了尾聲」。

曾光指出，中國對疫情第一階段防治成功，只是「階段性勝利」，現在是處於「外防輸入，內防反彈」的階段。而新冠肺炎如今已在全世界200多國傳染開來，感染人數最後或比嚴重急性呼吸道症候群（SARS）「多100倍都不止」。

中國資深傳染病學專家鍾南山1日則預估，武漢肺炎疫情應會在4月底左右「下來」。

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責任編輯：游昊雲

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