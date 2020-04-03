  • 20°C
香港時間 : 2020403日 (五) 12:28
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【肺炎疫情】接種首批疫苗者解除隔離 低燒頭痛後變正常

社會熱點 11:07 2020/04/03

分享：

新冠疫苗志願者陳凱2日上午結束為期14天的隔離觀察，經過CT檢查、抽血後，醫務人員告訴他，一切正常，可以回歸正常生活，14天後復查。他指出，接種第一天我有些低燒和頭痛，但很快就沒有症狀了。

截至4月2日，在武漢進行的新冠疫苗一期臨床試驗的108位受試者均已完成接種，其中18位志願者結束隔離。每一位解除隔離時都要拍CT，目前身體狀況均良好。

36歲的陳凱是武漢一家漁具店的老闆，3月中旬在網上看到新冠疫苗招募臨床志願者的信息後，馬上報了名，「作為一名普通的武漢人，疫情防控期間，每天刷新聞，時而難過時而感動，就想自己也能在抗擊疫情中貢獻一份力量。」

【新冠肺炎】中國正與英美德研發疫苗 科技部：堅持國際合作

【新冠肺炎】疫苗測試大揭秘：打完針發低燒頭暈肌肉痛後好轉

陳凱順利通過體檢篩查，成為低劑量組的志願者之一，此外還有中劑量組、高劑量組。3月19日，他擼起左袖管，勇敢地接種了新冠疫苗，然後到指定酒店隔離觀察14天。

在武漢進行的新冠疫苗一期臨床試驗的108位受試者均已完成接種

「隔離點每人一間房，不能隨意出門或下樓。住宿條件不錯，房間寬敞整潔。隔離期間，一日三餐定時送到我們房間門口，分量足、品種多。」陳凱笑著說。

「接種第一天我有些低燒和頭痛，但很快就沒有症狀了。這些輕微反應是打疫苗後的正常現象，大家不用擔心。」他通過微信視頻每天向家人報平安。

【新冠肺炎】中國工程院：疫苗4月底完成大部分臨床前研究　法匹拉韋療效佳

【新冠肺炎】上海據報研發人源細胞疫苗 科學家已親試第一針

在隔離點的每一天，志願者們都要測體溫，做健康記錄，其他時間自由支配。朱傲冰、任超等多位志願者，通過VLOG直播每天的生活，成為新「網紅」，在視頻中播報武漢的最新近況、推介特色農產品、介紹武漢方言，贏得了大批「粉絲」。

陳凱發現，108位志願者中，從60後到00後都有。老師、大學生、退伍軍人、創業者、企業管理者，職業不一。大家在微信群中暢聊，還有幾位跑步愛好者，每天在房間慢跑，「打卡」互相分享。

【新冠肺炎】解放軍研製疫苗取得重要階段成果 南韓發現新冠病毒抗體

【神州快訊】天津大學實驗室研發出新冠病毒口服疫苗 

志願者要接受6個月的隨訪和體檢

4月2日上午，新冠疫苗臨床研究團隊為每人頒發了感謝狀，「感謝您作為志願者參與重組新冠病毒疫苗I期臨床研究，圓滿完成疫苗接種和療養觀察，對您的大愛表示誠摯的感謝和崇高的敬意！」

志願者還將配合研究團隊完成為期6個月的隨訪和體檢。醫務人員給他們發放了新的健康記錄手冊，並叮囑他們注意身體，不要感染其他傳染病，以免影響疫苗效果。

鍾南山：鑒別流感和新冠肺炎新試劑獲批 浙江首批疫苗進入動物試驗階段

【新冠肺炎】開發疫苗不遠？北大專家潑冷水：半年內可能性是零

【武漢肺炎】COVID-19疫苗年半後才問世  全球三大療法「頂住先」

【武漢肺炎】中科院揭3種較好抑制病毒藥物 衛健委專家稱一個月能研製疫苗株

責任編輯：游昊雲

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【新冠肺炎】解放軍研製疫苗取得重要階段成果 南韓發現新冠病毒抗體
2020/03/05
【新冠肺炎】解放軍研製疫苗取得重要階段成果 南韓發現新冠病毒抗體
【新冠肺炎】上海據報研發人源細胞疫苗 科學家已親試第一針
2020/03/09
【新冠肺炎】上海據報研發人源細胞疫苗 科學家已親試第一針
【新冠肺炎】中國工程院：疫苗4月底完成大部分臨床前研究　法匹拉韋療效佳
2020/03/18
【新冠肺炎】中國工程院：疫苗4月底完成大部分臨床前研究　法匹拉韋療效佳
【新冠肺炎】疫苗測試大揭秘：打完針發低燒頭暈肌肉痛後好轉
2020/03/23
【新冠肺炎】疫苗測試大揭秘：打完針發低燒頭暈肌肉痛後好轉
【新冠肺炎】中國正與英美德研發疫苗 科技部：堅持國際合作
2020/03/26
【新冠肺炎】中國正與英美德研發疫苗 科技部：堅持國際合作
疫情 傳染病 武漢 頭痛 微信 肺炎

上一篇文章

【新冠肺炎】武漢要求強化小區封閉管理 居民非必要不出門

下一篇文章

【肺炎疫情】鍾南山憂一些國家控制不了疫情 給全世界帶來災難
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【糧食危機】多國封城抗炎　內地人瘋狂囤糧：一口氣買千斤大米50桶油（有片）
【糧食危機】多國封城抗炎　內地人瘋狂囤糧：一口氣買千斤大米50桶油（有片）
【新冠肺炎】華婦在美代購狂掃口罩 還笑稱「一點沒給美國人剩」（有片）
【新冠肺炎】華婦在美代購狂掃口罩 還笑稱「一點沒給美國人剩」（有片）
【新冠肺炎】意大利華人抗疫有成 由被排斥翻身成為典範
【新冠肺炎】意大利華人抗疫有成 由被排斥翻身成為典範
【糧食危機】內地爆搶米潮　因「內部文件」要求黨員囤糧？
【糧食危機】內地爆搶米潮　因「內部文件」要求黨員囤糧？
【新冠肺炎】核酸檢測外國人插隊還喊「中國人出去」 當事人致歉（有片）（更新版）
【新冠肺炎】核酸檢測外國人插隊還喊「中國人出去」 當事人致歉（有片）（更新版）
【張國榮逝世17年】羅家英微博悼張國榮 遭內地網民質問：為何不記住人民子弟兵
【張國榮逝世17年】羅家英微博悼張國榮 遭內地網民質問：為何不記住人民子弟兵