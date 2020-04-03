【肺炎疫情】接種首批疫苗者解除隔離 低燒頭痛後變正常

新冠疫苗志願者陳凱2日上午結束為期14天的隔離觀察，經過CT檢查、抽血後，醫務人員告訴他，一切正常，可以回歸正常生活，14天後復查。他指出，接種第一天我有些低燒和頭痛，但很快就沒有症狀了。

截至4月2日，在武漢進行的新冠疫苗一期臨床試驗的108位受試者均已完成接種，其中18位志願者結束隔離。每一位解除隔離時都要拍CT，目前身體狀況均良好。

36歲的陳凱是武漢一家漁具店的老闆，3月中旬在網上看到新冠疫苗招募臨床志願者的信息後，馬上報了名，「作為一名普通的武漢人，疫情防控期間，每天刷新聞，時而難過時而感動，就想自己也能在抗擊疫情中貢獻一份力量。」

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陳凱順利通過體檢篩查，成為低劑量組的志願者之一，此外還有中劑量組、高劑量組。3月19日，他擼起左袖管，勇敢地接種了新冠疫苗，然後到指定酒店隔離觀察14天。

▲ 在武漢進行的新冠疫苗一期臨床試驗的108位受試者均已完成接種

「隔離點每人一間房，不能隨意出門或下樓。住宿條件不錯，房間寬敞整潔。隔離期間，一日三餐定時送到我們房間門口，分量足、品種多。」陳凱笑著說。

「接種第一天我有些低燒和頭痛，但很快就沒有症狀了。這些輕微反應是打疫苗後的正常現象，大家不用擔心。」他通過微信視頻每天向家人報平安。

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在隔離點的每一天，志願者們都要測體溫，做健康記錄，其他時間自由支配。朱傲冰、任超等多位志願者，通過VLOG直播每天的生活，成為新「網紅」，在視頻中播報武漢的最新近況、推介特色農產品、介紹武漢方言，贏得了大批「粉絲」。

陳凱發現，108位志願者中，從60後到00後都有。老師、大學生、退伍軍人、創業者、企業管理者，職業不一。大家在微信群中暢聊，還有幾位跑步愛好者，每天在房間慢跑，「打卡」互相分享。

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志願者要接受6個月的隨訪和體檢

4月2日上午，新冠疫苗臨床研究團隊為每人頒發了感謝狀，「感謝您作為志願者參與重組新冠病毒疫苗I期臨床研究，圓滿完成疫苗接種和療養觀察，對您的大愛表示誠摯的感謝和崇高的敬意！」

志願者還將配合研究團隊完成為期6個月的隨訪和體檢。醫務人員給他們發放了新的健康記錄手冊，並叮囑他們注意身體，不要感染其他傳染病，以免影響疫苗效果。

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責任編輯：游昊雲

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