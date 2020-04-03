【新冠肺炎】武漢要求強化小區封閉管理 居民非必要不出門

內地新冠肺炎疫情仍未平息，近日官方再公布多例境外輸入確診病例以及無症狀感染者，武漢政府要求各區繼續強化小區（屋苑）封閉管理，引導居民非必要出行盡量不出門，並加強對重點人群的排查工作。

人員流動增多 武漢防疫形勢仍嚴峻

武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部發布《關於建立疫情防控長效機制持續做好小區封控管理工作的通知》顯示，武漢市疫情防控形勢發生積極向好變化，但由於市內人員流動明顯加大，市外人員流入大幅增加，居民防範意識有所松懈，特別是無症狀感染者和康復出院後複檢為陽性患者的出現，以及境外輸入壓力的增加，疫情防控形勢依然嚴峻。因此要持續做好小區封控管理工作。

【肺炎疫情】武漢應延長封城? 研究：過早解封 第二波疫情或提前

【新冠肺炎】武漢下月8日解封恢復對外交通 結束逾兩月史無前例封城

【新冠肺炎】武漢「半解封」 省內人士申請後可離漢

【新冠肺炎】武漢疫情「吹哨人」李文亮等14人 被湖北省評為烈士

《通知》提到，要統籌和落實小區防控力量。有物業管理的小區，以物業管理人員為主，社區組織居民配合；沒有物業管理的小區，以社區管理為主，各區可根據實際，以發動小區居民參與和招募志願者相結合等方式，落實常態化防控力量。

引導居民 非必要出行盡量不出門

在小區封閉管理方面，各區要落實出入口管理崗位責任制，對進出小區人員嚴格落實身份必問、信息必錄、體溫必測、口罩必戴的要求，引導居民非必要出行盡量不出門，堅決切斷傳染源、阻隔傳播途徑。

【肺炎疫情】專家李蘭娟團隊撤離武漢 提醒重視無症狀感染者

新冠肺炎研究：武漢6成感染者未被發現 憂「隱形」個案致疫情反彈

此外，各區要加強對重點人群的疫情排查，突出對無症狀感染者、復陽人員及境外省外返漢出現健康異常人員的跟蹤排查；要抓細抓實對孤寡老人、殘疾人士、困難兒童等特殊群體的幫扶工作。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響