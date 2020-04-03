【新型冠狀病毒】一文解謎 紫外線能殺死新冠病毒嗎？

阿諾德工作的紫外線科技（UV Light Technology）公司一直都向醫院、製藥公司和食物生產商供應紫外線消毒設備。公司最近接到許多詢問電話，很多人都想知道能不能用紫外線殺死新冠病毒，但他的答案是否定的。

日光含有三種紫外線，其中醫院、飛機、工廠等許多地方每天都用紫外線C進行消毒，飲用水消毒過程中也照射紫外線C，確保殺死那些對氯等化學物質有抵抗性的寄生蟲。

▲ 紫外線C對新冠病毒會產生何種作用還沒進行任何研究

不過，照射紫外線C有一定程度危險，人體不能暴露在紫外線C之下。使用紫外線C需要專門器材和訓練，世衛已發出嚴峻警告，千萬不要使用紫外線C來消毒雙手，或人體任何部位的皮膚。事實上，紫外線C對新冠病毒會產生何種作用還沒進行任何研究。

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至於最近科學家發現一種新的紫外線C——遠紫外線C（Far-UVC）能殺死病毒和細菌，對人體也沒那麼危險。然而，公司稱遠紫外線C的殺菌消毒能力也比較弱，因光線無法照到過於微小的一些細菌和病毒。因此，在新冠病毒疫情下，遠紫外線C的作用恐怕不大。

而直接曝曬在太陽之下能消毒嗎？照射陽光也能消毒物體表面，但問題是我們不知道需要照射多久時間。除了時間之外還有其他變數，例如在哪裏曬太陽，什麼季節，什麼時間曬的太陽。因此曬太陽消毒並不是可靠的辦法。

而且曬太陽會破壞人體皮膚，增加皮膚癌的機率。一旦病毒進入體內，再多的紫外線也沒有用。

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責任編輯：游昊雲