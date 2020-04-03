【新冠肺炎】疫情衝擊經濟 一文看懂中美不同刺激政策背後考量

新冠肺炎蔓延全球，各國消費、外貿都受到衝擊，中美兩大經濟體均為促進經濟復甦推出刺激政策。美國無論是貨幣政策，還是財政政策，都直接「一口氣打完所有彈藥」；中國則相對保守。據BBC（英國廣播電視公司），二者刺激政策的速度和力度大不相同，背後是不同的考量。

美國刺激政策史無前例 是為避免金融危機

BBC報道指出，整個3月，美國的貨幣政策推出的速度和力度，幾乎都超出市場預期。3月3日，美聯儲突然宣佈「緊急降息」0.5%；15日，美聯儲宣佈再次「緊急降息」，力度上一步到位，直接下調100個基點，降至0-0.25%的歷史低位。同時宣佈啟動7,000億美元的量化寬鬆計劃。

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至此，短短兩周，美聯儲救市的力度已經與2008年金融危機時處於同等量級。隨後，美聯儲繼續推出「無限量量化寬鬆」，並將首次支持購買企業債券並直接向企業提供貸款。美國又推出2萬億美元刺激計劃的財政政策。

平安證券首席經濟學家張明認為，美國史無前例的政策力度，是因為國內同時發生金融動蕩和經濟衰退，大量投資者同時拋售金融資產，導致嚴重的流動性危機。

無論是貨幣政策大幅「放水」，還是2萬億美元刺激計劃中對企業的扶持，都是避免金融機構的「倒閉潮」，避免金融動蕩演變為金融危機。

中國堅持穩健貨幣政策 刺激力度相對較小

相比美國，疫情在中國爆發得更早，但金融市場並沒有美股那麼動蕩，銀行間流動性也比較充足，因此刺激計劃力度則小得多。

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2月3日，中國同樣也是貨幣政策先啟動——央行在公開市場進行逾萬億元逆回購操作，同時調降逆回購利率10個基點；兩周後將一年期中期借貸便利（MLF）利率也下調10個基點；隨後貸款市場報價利率（LPR）也進行小幅下調。

▲ 2008年金融危機爆發後，中國也曾推出過四萬億人民幣的強力刺激政策。然而，中國之後多年都在承受這針「強心劑」帶來的副作用。（網上圖片）

雖然2月中國政策性利率全線調整，但比起全球央行大幅降息潮，中國沒有跟進。值得注意的是，不同於發達國家央行長期施行低利率，中國基凖利率較高，政策空間在主要經濟體中幾乎是最大的。

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中國似乎打定主意不以貨幣政策來主導刺激計劃。在G20會議上，中國重申「積極的財政政策和穩健的貨幣政策」。

上周五召開的中共中央政治局會議釋放出信號，稱要抓緊研究提出積極應對的一攬子宏觀政策措施，適當提高財政赤字率，發行特別國債，增加地方政府專項債券規模，引導貸款市場利率下行，保持流動性合理充裕。

中國相對保守背後 有四萬億前車之鑒

值得注意是，2008年金融危機爆發後，中國也曾推出過四萬億人民幣的強力刺激政策。然而，中國之後多年都在承受這針「強心劑」帶來的副作用。

比如，寬鬆的貨幣政策和失控的地方債問題，不但沒有降低槓桿，相反進一步槓桿化，這意味著一旦有風吹草動，局部的資金鏈斷裂傳導到金融市場的其他部分，引發系統性危機。

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還有經濟學家提出，中國經濟的結構性問題是市場飽和與產能過剩，「四萬億」投下去，又投到製造業和基礎設施，增添了新的過剩產能，供需失衡進一步加劇。

責任編輯：費風

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