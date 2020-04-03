【中國星巴克】瑞幸咖啡曝造假數 中國證監會譴責

有「中國星巴克」之稱的連鎖咖啡店瑞幸咖啡（美︰LK）造假數涉22億人幣營業額。中國證監會對此表示，高度關注瑞幸咖啡財務造假事件，對該公司財務造假行為表示強烈的譴責。

中證監高度關注 將依法核查

中證監強調，不管在何地上市，上市公司都應當嚴格遵守相關市場的法律和規則，真實準確完整地履行信息披露義務。中國證監會將按照國際證券監管合作的有關安排，依法對相關情況進行核查，堅決打擊證券欺詐行為，切實保護投資者權益。

瑞幸咖啡註冊地在開曼群島，經境外監管機構註冊發行證券並在美國納斯達克股票市場上市。

▲ 有「中國星巴克」之稱的連鎖咖啡店瑞幸咖啡造假數涉22億人幣營業額。中國證監會對此表示，高度關注瑞幸咖啡財務造假事件，對該公司財務造假行為表示強烈的譴責。

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神州租車同一大股東 管理層澄清財務

另外，在香港上市的中國最大汽車租賃公司神州租車 （00699） ，股價重挫後停牌，主因神州租車與瑞幸咖啡為同一董事長，光大新鴻基財富管理策略師溫傑（Kenny Wen）表示，神州租車的投資者對公司財務報告的可信度存在深度擔憂，瑞幸咖啡暴露出巨大的誠信問題，人們擔心董事長陸正耀可能在神州租車植入了類似的文化，「拋售股票是對管理層的不信任」。

彭博社引述知情人士透露，神州租車管理層今早在電話會議中對投資者表示，瑞幸咖啡和神州租車為兩家分開的上市公司，且獨立運營。管理層還提到，其可以償還將於4月到期的熊貓債，以及有能力償還將於2021年到期的3億美元債券。

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責任編輯：馬佩君