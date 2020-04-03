【新型冠狀病毒】隱形患者傳染率高嗎？內地專家看法分歧

中國昨新增的31例確診病例中，7例為無症狀感染者。國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山昨說，應更注意兩類無症狀感染者，包括確診患者密切接觸者以及來自重點疫區的人員。不過，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友同日卻稱，隱形病人對疫情的擴散貢獻比較小。

事實上，無症狀感染者對新冠肺炎疫情的影響漸受重視，中國應對新冠肺炎疫情工作領導小組日前要求加大對無症狀感染者的篩查力度；國家衛健委則自4月1日起，在每日疫情通報中公布無症狀感染者相關情況。

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不過，中國政府目前尚未將無症狀感染者列為確診。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友昨在「疫情防控與醫療國際合作」記者會也表示，無症狀感染者的傳播效率約相當於確診病例的1/3，造成流行的可能性很小。

吳尊友又指，從群體水平來看，由隱形病人傳播的病例，佔總發病人數的構成比例只有4.4%，即隱形病人對疫情的擴散貢獻比較小。

相反，寧波市疾病預控中心傳染病防治所陳奕等專家稍早前曾發表論文說，2019冠狀病毒疾病無症狀感染者的傳染率與出現症狀的確診患者不相上下，與病毒帶原者接觸的人群中，家人、進香客的被感染率最高。

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責任編輯：游昊雲

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