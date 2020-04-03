【中國星巴克】瑞幸自曝造假數 內地網民：割美國韭菜「國貨之光」

在美國上市的瑞幸咖啡（美：LK）自曝公司2019年二季度至四季度期間虛增22億人民幣交易額，相關的費用和支出也相應虛增。消息一傳出，瑞幸咖啡昨日暴跌近76%。只在美國上市的瑞幸並不直接影響中國的投資者，內地有部份網民調侃稱，瑞幸咖啡是「瑞民族之幸」的「國貨之光」，在美國上市，圈國際「韭菜」的錢。

與股民相比 中國顧客只是損失優惠券

有著「中國星巴克」之稱的瑞幸咖啡近年急速擴張店面，並以價格戰試圖挑戰星巴克在中國咖啡市場的霸主地位，還在內地推出1.8折的優惠券吸引顧客。

有人調侃，瑞幸在美國上市，圈國際「韭菜」的錢，補貼給中國顧客喝低價咖啡。比起財富大幅蒸發的瑞幸股民，中國顧客只是損失了1.8折的優惠券。所以，對瑞幸的暴跌，在輿論場上倒是多了一些「同情」。

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有微博網民稱，「割著美國資本主義的韭菜，請中國人喝咖啡，你喝的每一杯瑞幸，都飽含美國投資經理的淚水。」

另據內媒報道，自曝造假消息傳出後，瑞幸咖啡線下門店反而爆滿，平時2-3分鐘完成的訂單，今日完成時間已達到15-20分鐘。線上系統也繁忙，很多人都在瑞幸門口刷著app感嘆「系統怎麽崩潰了」。

「國貨之光」抑或「國貨之恥」網民看法大不同

不過，並非所有人都持支持態度，也有人認為瑞幸咖啡是「國貨之恥」。不少網民表示，中國企業在國際市場好不容易積攢起來的信譽或會因為瑞幸而再次崩塌。有網民稱，

欺詐犯罪就是無恥的，不管是割社會主義韭菜還是資本主義韭菜，黑的總不能變成白的吧？ 很多人叫好是因為覺得卷了外國人的錢？但是有沒有想過這對中國其它認真做事，誠實做生意的企業有多大影響呢？ 以後還有別的公司要在美國上市會有多艱難？再提起中國的企業，別人的印象就是騙子公司，以後很多貿易都不願再選擇與中國公司交易，這個損失又有多少呢？

責任編輯：伍樂

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