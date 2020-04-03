【中國星巴克】瑞幸咖啡訂單激增App曾崩潰 網民憂倒閉趕用優惠券

有「中國星巴克」之稱、在美上市的內地連鎖咖啡店瑞幸咖啡（美︰LK），在爆出財務造假後，有內地消費者擔心該店舖倒閉，紛紛趕用優惠券落單，有瑞幸咖啡門市排起人龍，其App更在中午高峰期間一度故障。

《新京報》報道，一位瑞幸咖啡送貨員表示，今日訂單暴增，門店已經有些超額工作，目前至少是日常訂單量的3倍。自己所配送的店鋪今日上午便有接近350個訂單，剛取完訂單，後面依然有十幾單在排隊。

另外，有網民表示，瑞幸咖啡門店全是人，店員已經忙不過來。更有傳部分分店有上千個訂單，甚至連收據打印紙都打沒了。

《證券時報》「e公司」報道，深圳陳女士留意到瑞幸財務造假的新聞，今趁著上班間隙趕緊下單4杯咖啡，一次把優惠券用完，「賬號裡還有幾張優惠券沒用，幫同事也買了，趕緊用完」。

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有瑞幸店員表示，今日公司未有特別通知，正常上班。當追問「爆單原因」，店員未有多說，只是笑稱「你懂的」。

據了解，瑞幸咖啡官方微博今日曾稱，「中午高峰期，APP崩了，程序員小哥哥正在緊急搶修」。近下午2時40分才宣布App恢復了。

瑞幸咖啡昨晚公告，稱公司從2019年第二季度到2019年第四季度與虛假交易相關的總銷售金額約為22億元人民幣，瑞幸咖啡開盤後觸發多次熔斷，收盤股價大跌逾7成。業內人士稱，此次事件的爆發，瑞幸咖啡很有可能面臨巨額罰單，集體訴訟也有可能導致破產。

責任編輯：伍樂