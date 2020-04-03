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人行稱減息需充分評估 滬指收跌0.6%

經濟脈搏 16:35 2020/04/03

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中國人民銀行官員暗示不會很快下調存款基準利率，內地股市今日（4月3日）低開低走，上證綜合指數收跌0.6%，北向資金轉向淨流出。分析師又認為，隨著全球新冠肺炎疫情持續擴大，市場避險情緒加深，A股後續料維持震盪。

內地明日起開始清明節小長假，假期為4月4日至4月6日共3天，4月7日（周二）復市。

受上日大漲後獲利盤兌現影響，滬深兩市今日小幅低開後，維持窄幅震盪。截至收市，滬指收報2763.99點，跌0.6%，本周累跌0.3%。深證成指收報10110.11點，跌0.68%。創業板指全日跌0.54%，報1906.67點。

滬深兩市成交合計5724億元（人民幣，下同），較上日億元減少253億元；其中滬市成交2141億元。北向資金轉向淨流出，今日合計淨流出19.43億元。其中，滬股通淨流入5.23億元，深股通淨流出24.66億元。

多數板塊收跌，通訊領跌，農業與口罩板塊逆市走強。

外界本來預期中國央行將很快採取行動、減輕銀行利潤率承受的壓力。但人行副行長劉國強今日表示，作為一個工具是可以使用，但要充分評估，考慮物價、老百姓感受等因素。分析認為，這釋出短期降低存款基準利率概率小的訊號。

責任編輯：伍樂

疫情 銀行 A股 減息 指數 深股通 滬股通 中國 肺炎 新冠肺炎

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