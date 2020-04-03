【中國放水】人行對中小銀行定向降準 釋約4000億元資金 另下調超額存款準備金利率

新冠肺炎疫情持續衝擊經濟之際，中國人民銀行宣布，向中小銀行定向下調存款準備金率1個百分點，分兩次實施到位，共釋放長期資金約4000億元，以支持實體經濟發展、中小微企，降低社會融資成本。

另外，人行決定，下周二（7日）起，將金融機構在央行超額存款準備金利率，從0.72%下調至0.35%。

人行宣布， 為支持實體經濟發展，促進加大對中小微企業的支持力度，降低社會融資實際成本，中行決定對農村信用社、農村商業銀行、農村合作銀行、村鎮銀行和僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行定向下調存款準備金率1個百分點，於4月15日和5月15日分兩次實施到位，每次下調0.5個百分點，共釋放長期資金約4000億元。

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中行表示，實施穩健的貨幣政策更加靈活，把支持實體經濟恢復發展放到更加突出的位置，注重定向調控，兼顧內外平衡，保持流動性合理充裕，貨幣信貸、社會融資規模增長同經濟發展相適應，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。

平均每間中小銀行可獲長期資金約1億元 支持實體經濟

人行有關負責人表示，此次定向降準可釋放長期資金約4000億元，平均每家中小銀行可獲得長期資金約1億元，有效增加中小銀行支持實體經濟的穩定資金來源，還可降低銀行資金成本每年約60億元，通過銀行傳導有利於促進降低小微、民營企業貸款實際利率，直接支持實體經濟。

這次獲得定向降準資金的中小銀行近4000家，在銀行體系中家數佔比為99%，是服務中小微企業的重要力量。進一步降低中小銀行存款準備金率，將增加中小銀行資金實力，有助引導其以更優惠的利率向中小微企業發放貸款，擴大涉農、外貿和受疫情影響較嚴重產業的信貸投放，增強對實體經濟恢復和發展的支持力度。

而此次降準後，超過4000家的中小存款類金融機構的存款準備金率已降至6%，從中國歷史上及發展中國家情況看，6%的存款準備金率是比較低的水平。

至於為何下調超額準備金利率？人行有關負責人先解，超額準備金是存款類金融機構在繳足法定準備金後，自願存放在央行的錢，由銀行自主支配，可隨時用於清算、提取現金等需要。

該負責人表示，人行對超額準備金支付利息，其利率是超額準備金利率，自08年從0.99%下調至0.72%後，一直未做調整，而此次人行下調至0.35%，可推動銀行提高資金使用效率，促進銀行更好地服務實體經濟特別是中小微企業。

責任編輯：伍樂

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