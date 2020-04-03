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【新冠肺炎】隱瞞出境史鄭州「毒王」判囚1年半 全球恐4萬人受影響

社會熱點 17:12 2020/04/03

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內地疫情防控面臨持續有境外輸入確診病例的挑戰。河南首例涉境外輸入型疫情防控案今日宣判，鄭州「毒王」郭某獲刑一年半。郭某曾隱瞞出境史，造成40多人被隔離觀察，有自媒體估計他在國內外曾接觸約4萬人。

遊完歐洲後 還正常去返工

據中新社報道，2月29日，郭某從河南鄭州乘火車至北京；3月1日，從北京首都機場乘飛機經阿布扎比中轉，於3月2日抵達意大利米蘭；3月3日，由米蘭飛抵法國巴黎；3月4日，由巴黎飛抵米蘭；3月6日，由米蘭中轉阿布扎比，7日到達北京，並在當日乘火車返回鄭州。其後兩天他還去了上班。

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3月9日，郭某出現發熱、咽痛等癥狀，自行買藥服用。翌日，民警發現郭某近期存在出入境情況，打電話給郭某核實，郭未接電話。後撥打其母電話，其母否認郭某去過國外。

在公安民警明確告知大數據顯示其去過國外後，郭某承認有過出境史，被送至集中隔離點進行觀察，隨後被確診。經排查，與郭某密切接觸的40余名人員均已被隔離觀察。

郭某獲刑一年六個月

3月11日，當地公安局對郭某、郭某母親以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查。3月30日，公安局將本案移送審查起訴。

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鄭州市二七區人民檢察院經審查認為，本案事實清楚，證據確實充分，向鄭州市二七區人民法院提起公訴，並提出有期徒刑一年零六個月的量刑建議。4月3日，法院經審理，采納檢察機關量刑建議，判處郭某有期徒刑一年零六個月，郭某表示認罪認罰。

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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