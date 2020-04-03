【降準解讀】定向降準面向中小銀行  避免市場出現「錢荒」

人行宣布向中小銀行定向降準，釋放4000億（人民幣，下同）資金，每家中小銀行大概可得1億。此次降準最重要是避免市場出現「錢荒」，引導中小銀行向地方的中小微企貸款，以助這些企業渡過今次新冠肺炎的難關。

人行在宣布降準時解釋，本次定向降準面向中小銀行，包括兩類機構，一類是農村信用社、農村商業銀行、農村合作銀行、村鎮銀行等農村金融機構，另一類是僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行。

這類中小銀行有近4000家，在銀行體系中家數佔比為99%，數量眾多、分布廣泛，立足當地、扎根基層，是服務中小微企業的重要力量。進一步降低中小銀行存款準備金率，將增加中小銀行的資金實力，有助於引導其以更優惠的利率向中小微企業發放貸款，擴大涉農、外貿和受疫情影響較嚴重產業的信貸投放，增強對實體經濟恢復和發展的支持力度。

【中國放水】人行對中小銀行定向降準 釋約4000億元資金 另下調超額存款準備金利率

【人民銀行放水】何謂「定向降準」？為什麼要「定向降準」

中國人民銀行副行長劉國強今天在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，人行絕不會讓市場出現「錢荒」，當然錢也不要「變毛」。今次人行降準，就是起到兩個作用，其一引導中小銀行對地方的小微企貸款，這些小微企在疫情下最艱困，不少面臨倒閉，地方銀行貸款可令這些企業支撐下去。

其次，不要讓錢「變毛」，就是要讓錢流到實體經濟，用得其所。過往中小微企貸款困難，不少銀行只願貸款給國企，要不就寧可不貸，結果不少民企「望錢興嘆」，這次降準，有望增強對實體經濟恢復的支持。特別是中小企是就業的最重要部分，支持中小企，對中央穩就業是最有力的支持。

本報記者：高青

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l