上海公安也用來宣傳防疫　揭《動物森友會》爆紅原因（有片）

▲ 任天堂推出的Switch遊戲《集合啦！動物森友會》，最近在各社交平台爆紅，與在新型冠狀病毒肺炎疫情下，影視娛樂及電玩遊戲成為留在家中主要消遣不無關係。而上海公安及消防局更緊貼潮流，分別以《動物森友會》宣傳一系統防疫、消防措施。

任天堂推出的Switch遊戲《集合啦！動物森友會》，最近在各社交平台爆紅，與在新型冠狀病毒肺炎疫情下，影視娛樂及電玩遊戲成為留在家中主要消遣不無關係。而上海公安及消防局更緊貼潮流，分別以《動物森友會》宣傳一系統防疫、消防措施。

上海市公安局日前在官方微博發布短片，寫道「來自#動物森友會#的提醒：外防輸入，把好入境每一道關口！」提醒民眾提防新型冠狀病毒疫情「境外輸入」。

短片所見，一眾用家在航班降落後接受安檢，在關口設有一名佩戴口罩的公安及身穿全套保護衣的人員，提醒玩家佩戴口罩後，為他們測量體溫及登記檢查，又敦促玩家需遵守14日強制隔離規定，藉此作防疫宣傳。

【新冠肺炎】遊戲App《瘟疫公司》中國下架 被指內容違法

【神州熱話】內地網民發微博批消防體制 涉「侮辱英烈」被捕

【神州熱話】深圳山寨Pokémon手遊上架 網民：還以為是正版（有片）

而短片中最搶眼的就是草地上有大海報寫上「外防輸入 內防反彈」。不少網民留言大讚上海市公安局的做法充滿創意、具傳播效力，估計用這遊戲做的宣傳片會愈來愈多，另有網民分享自己「無人小島」上防疫截圖。不過，有部分人則笑指，上海市公安局同時也為Switch作宣傳。

▲ 有網民分享自己「無人小島」上防疫截圖。

事實上，上海市公安局非第一個官方機構以《動物森友會》遊戲作宣傳。此前，上海消防的官方微博也公開了一則「來自#動物森友會#的提醒：消防通道是生命通道，請勿堵塞消防通道！」的提醒，瞬間引來了無數網民的關注。

《動物森友會》在各社交平台爆紅，玩家天天曬出其「無人島」遊戲照片狂「洗版」。網絡大數據分析平台「DailyView網路溫度計」就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，分析《動物森友會》讓人中毒的十大原因。

首先，許多人為之著迷是因為可在遊戲中可以按照自己的喜好、品味，擺設家中、規劃島嶼，還可自己設計衣服、裝飾品，都讓每個玩家變得獨一無二。而遊戲裡面有各種不同的魚類、昆蟲及化石，可以透過釣魚、捕蟲網抓到，更可蓋博物館展示收藏，就能滿足收集癖及虛榮心。玩家可以賺錢買房子、還房貸，則有網友認為過程很有成就感。

操作上，調查指出遊戲支援中文完全看得懂，能讓玩家更有投入感。至於遊戲中有各種小彩蛋，每個玩家都會遇到各種NPC鄰居，觸發不同事件，像是搖晃樹會掉下家具、看到流星可以許願等，到處都是驚喜。

釣魚功能 最多玩家著迷

另外，在新型冠狀病毒肺炎疫情下，《動物森友會》社交功能強大，可以坐飛機到別人的島上玩，還能送卡片跟禮物、聊天做表情不怕無聊，以及遊戲中的無人小島彷彿成為另一個避世所，能在遊戲中跟朋友聚會，亦是重要因素。

而原來最多玩家著迷的，就是釣魚功能！除了南、北半球的魚種不同，在大海、河川和瀑布，也會有不同的魚類出沒，最厲害的設計是利用Switch把手Joycon的體感功能，從魚只是輕碰餌到魚上鉤，遊戲的聲音和震動提醒的程度就有差異，釣到超級厲害稀有的大魚時，Joycon更會震動到發出聲響，提醒玩家這次要大豐收，就像真的在釣魚一樣，讓玩家欲罷不能，一不小心就會從白天釣到天亮。

「佛系養蛙」熱爆內地 只因我們都寂寞？

人民日報再評《王者榮耀》：別讓網遊成為生活的全部

責任編輯：孫民

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l