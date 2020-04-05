  • 18°C
香港時間 : 2020405日 (日) 19:20
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

上海公安也用來宣傳防疫　揭《動物森友會》爆紅原因（有片）

社會熱點 18:16 2020/04/05

分享：

任天堂推出的Switch遊戲《集合啦！動物森友會》，最近在各社交平台爆紅，與在新型冠狀病毒肺炎疫情下，影視娛樂及電玩遊戲成為留在家中主要消遣不無關係。而上海公安及消防局更緊貼潮流，分別以《動物森友會》宣傳一系統防疫、消防措施。

任天堂推出的Switch遊戲《集合啦！動物森友會》，最近在各社交平台爆紅，與在新型冠狀病毒肺炎疫情下，影視娛樂及電玩遊戲成為留在家中主要消遣不無關係。而上海公安及消防局更緊貼潮流，分別以《動物森友會》宣傳一系統防疫、消防措施。

上海市公安局日前在官方微博發布短片，寫道「來自#動物森友會#的提醒：外防輸入，把好入境每一道關口！」提醒民眾提防新型冠狀病毒疫情「境外輸入」。

短片所見，一眾用家在航班降落後接受安檢，在關口設有一名佩戴口罩的公安及身穿全套保護衣的人員，提醒玩家佩戴口罩後，為他們測量體溫及登記檢查，又敦促玩家需遵守14日強制隔離規定，藉此作防疫宣傳。

【新冠肺炎】遊戲App《瘟疫公司》中國下架 被指內容違法

【神州熱話】內地網民發微博批消防體制 涉「侮辱英烈」被捕

【神州熱話】深圳山寨Pokémon手遊上架 網民：還以為是正版（有片）

而短片中最搶眼的就是草地上有大海報寫上「外防輸入 內防反彈」。不少網民留言大讚上海市公安局的做法充滿創意、具傳播效力，估計用這遊戲做的宣傳片會愈來愈多，另有網民分享自己「無人小島」上防疫截圖。不過，有部分人則笑指，上海市公安局同時也為Switch作宣傳。

有網民分享自己「無人小島」上防疫截圖。

事實上，上海市公安局非第一個官方機構以《動物森友會》遊戲作宣傳。此前，上海消防的官方微博也公開了一則「來自#動物森友會#的提醒：消防通道是生命通道，請勿堵塞消防通道！」的提醒，瞬間引來了無數網民的關注。

《動物森友會》在各社交平台爆紅，玩家天天曬出其「無人島」遊戲照片狂「洗版」。網絡大數據分析平台「DailyView網路溫度計」就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，分析《動物森友會》讓人中毒的十大原因。

首先，許多人為之著迷是因為可在遊戲中可以按照自己的喜好、品味，擺設家中、規劃島嶼，還可自己設計衣服、裝飾品，都讓每個玩家變得獨一無二。而遊戲裡面有各種不同的魚類、昆蟲及化石，可以透過釣魚、捕蟲網抓到，更可蓋博物館展示收藏，就能滿足收集癖及虛榮心。玩家可以賺錢買房子、還房貸，則有網友認為過程很有成就感。

操作上，調查指出遊戲支援中文完全看得懂，能讓玩家更有投入感。至於遊戲中有各種小彩蛋，每個玩家都會遇到各種NPC鄰居，觸發不同事件，像是搖晃樹會掉下家具、看到流星可以許願等，到處都是驚喜。

釣魚功能　最多玩家著迷

另外，在新型冠狀病毒肺炎疫情下，《動物森友會》社交功能強大，可以坐飛機到別人的島上玩，還能送卡片跟禮物、聊天做表情不怕無聊，以及遊戲中的無人小島彷彿成為另一個避世所，能在遊戲中跟朋友聚會，亦是重要因素。

而原來最多玩家著迷的，就是釣魚功能！除了南、北半球的魚種不同，在大海、河川和瀑布，也會有不同的魚類出沒，最厲害的設計是利用Switch把手Joycon的體感功能，從魚只是輕碰餌到魚上鉤，遊戲的聲音和震動提醒的程度就有差異，釣到超級厲害稀有的大魚時，Joycon更會震動到發出聲響，提醒玩家這次要大豐收，就像真的在釣魚一樣，讓玩家欲罷不能，一不小心就會從白天釣到天亮。

「佛系養蛙」熱爆內地 只因我們都寂寞？

人民日報再評《王者榮耀》：別讓網遊成為生活的全部

責任編輯：孫民

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 
立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【新冠肺炎】隱瞞出境史鄭州「毒王」判囚1年半 全球恐4萬人受影響
2020/04/04
【新冠肺炎】隱瞞出境史鄭州「毒王」判囚1年半 全球恐4萬人受影響
【新冠肺炎】武漢要求強化小區封閉管理 居民非必要不出門
2020/04/03
【新冠肺炎】武漢要求強化小區封閉管理 居民非必要不出門
【新型冠狀病毒】隱形患者傳染率高嗎？內地專家看法分歧
2020/04/03
【新型冠狀病毒】隱形患者傳染率高嗎？內地專家看法分歧
【新冠肺炎】國家衛健委：本土局部爆發疫情風險始終存在
2020/04/03
【新冠肺炎】國家衛健委：本土局部爆發疫情風險始終存在
【肺炎疫情】口罩不足地方自救 美州長借球隊飛機到深圳搶購N95
2020/04/04
【肺炎疫情】口罩不足地方自救 美州長借球隊飛機到深圳搶購N95
電玩遊戲 社交平台 疫情 SARS－CoV－2 遊戲 Switch 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

上一篇文章

【新冠肺炎最新疫情】內地昨天新增30確診 5本土病例均來自廣東（不斷更新）

下一篇文章

王全璋出獄 妻子李文足：被送到濟南隔離
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【肺炎疫情】德衛生部長：全球搶購中國口罩 有人大打出手
【肺炎疫情】德衛生部長：全球搶購中國口罩 有人大打出手
【肺炎疫情】澳洲一男子無牌飛車 被捕後稱來自中國對警員狂咳
【肺炎疫情】澳洲一男子無牌飛車 被捕後稱來自中國對警員狂咳
【新型冠狀病毒】武漢醫生解讀：無症狀感染不發病或有3大原因
【新型冠狀病毒】武漢醫生解讀：無症狀感染不發病或有3大原因
【糧食危機】內地爆搶米潮　因「內部文件」要求黨員囤糧？
【糧食危機】內地爆搶米潮　因「內部文件」要求黨員囤糧？
又一富豪退出前線 劉強東卸任京東法定代表人與執董
又一富豪退出前線 劉強東卸任京東法定代表人與執董
【肺炎疫情】口罩不足地方自救 美州長借球隊飛機到深圳搶購N95
【肺炎疫情】口罩不足地方自救 美州長借球隊飛機到深圳搶購N95